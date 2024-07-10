Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou preso

Jovem furta TV de 50'' do mostruário de loja em shopping de Vila Velha

Suspeito de 22 anos foi flagrado pelo videomonitoramento tentando sair do local com o aparelho e acabou contido por seguranças
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

10 jul 2024 às 11:31

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 11:31

Delegacia Regional de Vila Velha
Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Pablo Campos
Um jovem de 22 anos foi preso após furtar uma TV de 50 polegadas de uma loja de eletrônicos em um shopping na região do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Ele pegou o aparelho do mostruário do estabelecimento, mas foi flagrado por câmeras de videomonitoramento quando tentou deixar o local com o produto. O suspeito foi bordado e contido por seguranças, que acionaram a Polícia Militar.
Consta em boletim de ocorrência da PM que a todo momento o rapaz olhava para os lados como se quisesse fugir. Os militares relataram que como o suspeito seguia as ordens dos policiais com dificuldade, ele precisou ser conduzido no compartimento de segurança da viatura. 
Além do suspeito, o segurança do shopping que acionou a polícia e um representante da loja de eletrônicos também foram à delegacia para dar mais informações sobre o caso. 
Procurado pela reportagem, o Shopping Vila Velha afirmou que a equipe de segurança atuou prontamente após ser acionada pelo funcionário de um estabelecimento do shopping. "O suspeito foi localizado e a Polícia Militar acionada. Prezamos pela segurança de lojistas, funcionários e clientes e mantemos uma equipe de segurança devidamente treinada", disse, em nota enviada para A Gazeta.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 22 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por furto qualificado, e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, acabou encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

LEIA MAIS

Homem que apedrejou advogada no ES vira réu por tentativa de homicídio

Homem se entrega em delegacia na Serra e confessa assassinato a facadas

Traficante internacional é preso na Enseada do Suá com CNH falsa

Motorista de van escolar é afastado após denúncia de abuso sexual em Muniz Freire

Garagem, espera e invasão: a cronologia do crime em apartamento de Venda Nova

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados