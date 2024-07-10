Jovem furta TV de 50'' do mostruário de loja em shopping de Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Pablo Campos

Um jovem de 22 anos foi preso após furtar uma TV de 50 polegadas de uma loja de eletrônicos em um shopping na região do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha . Ele pegou o aparelho do mostruário do estabelecimento, mas foi flagrado por câmeras de videomonitoramento quando tentou deixar o local com o produto. O suspeito foi bordado e contido por seguranças, que acionaram a Polícia Militar

Consta em boletim de ocorrência da PM que a todo momento o rapaz olhava para os lados como se quisesse fugir. Os militares relataram que como o suspeito seguia as ordens dos policiais com dificuldade, ele precisou ser conduzido no compartimento de segurança da viatura.

Além do suspeito, o segurança do shopping que acionou a polícia e um representante da loja de eletrônicos também foram à delegacia para dar mais informações sobre o caso.

Procurado pela reportagem, o Shopping Vila Velha afirmou que a equipe de segurança atuou prontamente após ser acionada pelo funcionário de um estabelecimento do shopping. "O suspeito foi localizado e a Polícia Militar acionada. Prezamos pela segurança de lojistas, funcionários e clientes e mantemos uma equipe de segurança devidamente treinada", disse, em nota enviada para A Gazeta.