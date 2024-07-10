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No estacionamento de supermercado

Homem se entrega em delegacia na Serra e confessa assassinato a facadas

Suspeito, que vivia em situação de rua, disse que deu os golpes para se defender de um grupo que queria bater nele; ele procurou a Delegacia Regional da Serra na terça-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2024 às 08:42

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 08:42

Um homem em situação de rua se entregou na Delegacia Regional da Serra, na última terça-feira (9), após matar uma pessoa a facadas no estacionamento de um supermercado da região. Muito assustado, ele chegou ao local com a faca dizendo que tinha dado os golpes para se defender.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, um agente estava de plantão na delegacia quando um homem chegou com uma faca, desnorteado. Ele colocou o instrumento no balcão e falou que havia acabado de esfaquear uma pessoa no bairro Parque Residencial Laranjeiras.
O homem, de 35 anos, disse que várias pessoas estavam tentando bater nele, por isso, se defendeu com a faca. A pessoa golpeada teve perfurações na cabeça, nuca e nas costas; o nome não foi revelado. O suspeito, identificado como John Tomas Pereira Nascimento, foi preso e autuado por homicídio. 

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