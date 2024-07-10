Homem se entrega em delegacia na Serra e confessa assassinato a facadas

Um homem em situação de rua se entregou na Delegacia Regional da Serra, na última terça-feira (9), após matar uma pessoa a facadas no estacionamento de um supermercado da região. Muito assustado, ele chegou ao local com a faca dizendo que tinha dado os golpes para se defender.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, um agente estava de plantão na delegacia quando um homem chegou com uma faca, desnorteado. Ele colocou o instrumento no balcão e falou que havia acabado de esfaquear uma pessoa no bairro Parque Residencial Laranjeiras.
O homem, de 35 anos, disse que várias pessoas estavam tentando bater nele, por isso, se defendeu com a faca. A pessoa golpeada teve perfurações na cabeça, nuca e nas costas; o nome não foi revelado. O suspeito, identificado como John Tomas Pereira Nascimento, foi preso e autuado por homicídio.