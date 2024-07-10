Homem que apedrejou advogada no ES vira réu por tentativa de homicídio

Suspeito de atirar pedra em carro Crédito: Rodrigo Gomes

A Justiça acatou a denúncia e tornou o homem réu no processo em 1° de março deste ano, e, no mesmo dia, a juíza Ana Amelia Bezerra Rego, da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, negou um pedido da defesa de liberdade provisória a Gelson.

"Verifica-se a existência de suficientes indícios acerca das circunstâncias e motivação do fato, de modo que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, demonstram-se compatíveis com a descrição fática apurada na instrução criminal", diz o trecho da decisão

A decisão judicial que o tornou réu é a mesma que o manteve preso, devido "à gravidade da conduta empreendida", diz o texto. Gelson será submetido ao tribunal do júri.

Relembre o caso

No dia 8 de julho de 2023, a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, sofreu afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha.

Na data, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o aeroporto de Vitória. Quando passavam pela Rodovia do Sol, foram surpreendidos por um homem, que atirou a pedra contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.

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