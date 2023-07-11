Gelson Aparecido dos Santos Crédito: Rodrigo Gomes

Gelson Aparecido dos Santos, de 40 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (10) e, durante depoimento, soube que a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, havia sido atingida pela pedra atirada por ele e sofrido afundamento de crânio.

Na versão do suspeito, ele transitava entre as faixas de rolamento da Rodovia do Sol quando o veículo ocupado pelas vítimas passou a emitir sinais de luz e sonoros para fazer com que ele se dirigisse ao acostamento.

Após insistência das vítimas, Gelson foi até o acostamento, onde se abaixou, pegou uma pedra e atirou em direção ao carro, na altura do passageiro.

Your browser does not support the audio element. Homem que jogou pedra em advogada no ES disse à polícia que estava bêbado

"Ele não conseguiu perceber a dimensão do estrago que ele havia feito, não sabia o quão grave era esse fato e na versão dele, só soube quando foi interrogado. Ele, inclusive, pediu para ver o que havia acontecido" Guilherme Eugênio Rodrigues - Delegado e titutar do 6° Distrito Policial de Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, Gelson é dependente químico e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, por determinação pela Justiça em consequência de ações penais. Ele responde por crimes como de trânsito, estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

O delegado Guilherme Eugênio disse que o suspeito se autointitula com o apelido de "tornozeleira eletrônica". Ele rompeu o objeto e passou a ser considerado foragido da Justiça.

“Sua localização não era simples, nem fácil, uma vez que em alguns momentos da vida ele desaparece. Inclusive há ocorrências que a família dele reporta seu desaparecimento. Em alguns momentos, ele se embala em jornadas de uso de álcool e cocaína e perde o contato com toda a família”, disse o delegado.

O suspeito disse à polícia que já havia causado outro acidente na Rodovia do Sol. Ele contou que, embriagado, ocupou as pistas de rolamento forçando um motorista a parar seu carro, provocando um engavetamento.

O titular do 6º DP de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, explicou que a prisão do suspeito só foi possível porque o homem tomou um medicamento que o ajuda na recuperação dos efeitos do álcool e conseguiu ir trabalhar nas imediações da sua residência - que não foi informada.

“A comunidade daquela região nos ajudou na apuração, apontando a identidade dele. Graças a essa medicação, ele conseguiu se recuperar mais rápido do que o normal e conseguiu, inclusive, começar a trabalhar ontem (segunda) como servente de pedreiro, ajudando em uma obra. Então ele foi encontrado enquanto exercia esse trabalho informal”, destacou.

Ele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão por conta do rompimento da tornozeleira e também autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O delegado ressalta que o entendimento da tentativa de homicídio pode ser reavaliado pelo Judiciário.

“Ao meu ver, ele deve sim responder por tentativa de homicídio na medida em que se mostrou completamente indiferente à vida humana”, disse.

Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (11), Gelson Aparecido dos Santos teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória. Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Sobre o caso

A advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, sofreu afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8).

De acordo com a Polícia Militar , o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa , em Vila Velha.

No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o aeroporto de Vitória. Quando passavam pela Rodovia do Sol, foram surpreendidos por um homem, que atirou a pedra contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.

"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.

O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, Michaella foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para o hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória , onde permanece internada.

A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.

Advogada seguia para velório do avô