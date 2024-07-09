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Em Vitória

Traficante internacional é preso na Enseada do Suá com CNH falsa

A prisão aconteceu na última semana, mas foi divulgada nesta terça-feira (9). No momento em que foi preso, ele seguia de carro em direção à Rodoviária da Capital para sair do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2024 às 20:56

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 20:56

Foragido por tráfico internacional é detido com documento falso pela Guarda de Vitória
Foragido por tráfico internacional é detido com documento falso pela Guarda de Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Um traficante internacional de drogas foi preso na Enseada do Suá, em Vitória, após apresentar um documento falso para a Guarda Civil Municipal. No momento da abordagem, o homem de 54 anos entregou uma carteira de habilitação ilegal, porém os agentes retiraram a CNH do plástico de proteção e encontraram o documento com o nome verdadeiro do criminoso, que consta no mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza, em abril de 2023, segundo o órgão da Capital. O detido não teve o nome informado.
A prisão aconteceu na última semana, mas foi divulgada nesta terça-feira (9). No momento em que foi preso, ele seguia de carro em direção à Rodoviária da Capital para sair do Espírito Santo, conforme a corporação informou.
A Guarda ainda destacou que ele foi condenado pelo crime de tráfico internacional após, em 2008, ser pego pela Polícia Federal no aeroporto de Fortaleza com 3,2 quilos de cocaína escondidos em hastes de berimbaus. Ele aguardava um voo para a França quando foi descoberto.
Uma equipe do patrulhamento conseguiu chegar ao carro onde estava o criminoso com o auxílio da Central de Monitoramento e da Gerência de Inteligência. Com posse das informações do mandado de prisão em aberto, a abordagem foi realizada.
Dentro do veículo foram encontradas apenas caixas com roupas e pertences pessoais. Além da condenação por tráfico internacional, o detido é investigado em outros dois Estados.
Em Minas Gerais, pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documento público, e no Pará, pelo crime de estelionato. O suspeito foi encaminhado para o Departamento Especializado de Narcóticos (Denar) da Polícia Civil.

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