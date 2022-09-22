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Natural da Bahia

Jovem foragido da Justiça acaba morto em ação policial na Serra

Rapaz de 21 anos foi identificado pelas iniciais (L.M.S) e era suspeito de crimes graves, como latrocínio e homicídio; ação aconteceu nesta quinta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2022 às 16:09

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 16:09

Suspeito de cometer diversos crimes graves, um jovem de 21 anos que estava foragido da Justiça acabou morto pela Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo (FTSP), na manhã desta quinta-feira (22), no bairro Taquara, na Serra. Ele foi identificado apenas pelas iniciais do nome: L.M.S.
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), a ação tinha como objetivo cumprir o mandado de prisão contra ele. "L.M.S descumpriu a ordem para se entregar e tentou fugir. Ao esboçar sinal de reação, foi alvejado por um dos integrantes da FTSP", informa a nota.
Natural do município de Itajuípe (BA), o jovem "era procurado por associação criminosa armada e latrocínio, respondia a outro processo por tráfico de drogas, e era investigado por homicídios, roubos e furtos". Segundo a PF, os procedimentos de praxe estão sendo adotados e serão encaminhados à Justiça.
A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo é composta por membros da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das guardas municipais de VitóriaVila Velha e Serra. O texto não esclareceu de qual órgão pertencia o integrante que atirou no suspeito.

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