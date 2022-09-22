Jovem foragido da Justiça acaba morto em ação policial na Serra

Suspeito de cometer diversos crimes graves, um jovem de 21 anos que estava foragido da Justiça acabou morto pela Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo (FTSP), na manhã desta quinta-feira (22), no bairro Taquara, na Serra. Ele foi identificado apenas pelas iniciais do nome: L.M.S.
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), a ação tinha como objetivo cumprir o mandado de prisão contra ele. "L.M.S descumpriu a ordem para se entregar e tentou fugir. Ao esboçar sinal de reação, foi alvejado por um dos integrantes da FTSP", informa a nota.
Natural do município de Itajuípe (BA), o jovem "era procurado por associação criminosa armada e latrocínio, respondia a outro processo por tráfico de drogas, e era investigado por homicídios, roubos e furtos". Segundo a PF, os procedimentos de praxe estão sendo adotados e serão encaminhados à Justiça.
A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo é composta por membros da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Serra. O texto não esclareceu de qual órgão pertencia o integrante que atirou no suspeito.