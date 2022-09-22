Trama de ciúmes: irmãos são presos por morte de técnico em Vitória

Oito pessoas foram indiciadas por envolvimento na morte de José Marcos Delfino Chaves – incluindo o ex-cunhado e a ex-companheira dele. O técnico em telecomunicações de 46 anos foi encontrado morto em junho deste ano, com sinais de tortura, em Vitória. As informações do caso foram divulgadas nesta quinta-feira (22) pela Polícia Civil.
As investigações apontaram que José Marcos foi assassinado no alto da pedreira do bairro Joana D'Arc e levado para o bairro Santa Luzia, onde foi encontrado morto no dia seguinte. Segundo a corporação, o crime foi motivado por ciúmes: Jadiel Martins de Souza Filho, de 24 anos – apontado como principal executor do crime – estaria incomodado porque a vítima teria dado em cima da namorada dele, uma adolescente de 16 anos, que atraiu o técnico de telecomunicações para um local onde ele acabou sendo coagido pelos criminosos.
Ao todo, seis adultos e dois adolescentes foram denunciados ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e já são réus na ação penal que corre na Primeira Vara Criminal Privativa do Júri da Capital. São eles:
- Jadiel Martins de Souza Filho (24 anos): conhecido como "Neném", ele é apontado como o principal executor do crime e foi preso no dia 22 de julho deste ano, no bairro Penha, em Santa Teresa, para onde fugiu após o assassinato. Ele também teria envolvimento com o tráfico de drogas do Morro Conquista, em Vitória.
- Jadiane Nascimento de Souza (28 anos): conhecida como "Jade", ela é apontada como a pessoa que planejou o crime e foi presa no dia 22 de julho deste ano, no bairro Conquista, em Vitória. Ela é ex-companheira de José Marcos e o teria atraído até o local em que seria executado.
- Jhonortton Dias Souto (18 anos): apontado como um dos executores do crime e de envolvimento com o tráfico de drogas do Morro Conquista. Após o assassinato, ele teria fugido para fora do Espírito Santo e encontra-se foragido.
- Diego Ananias (34 anos): conhecido como "Tubarão", ele teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia.
- Jhonata Santos da Cruz (31 anos): conhecido como "Jhoninho", ele também teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia.
- Breno Nascimento Ribeiro (21 anos): conhecido como "Breninho", ele também teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia.
- Adolescente (16 anos): companheira de Jadiel, ela é apontada como a pessoa que combinou um suposto encontro com a vítima, no bairro Resistência.
- Adolescente (16 anos): é apontado como um dos executores do crime.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os três homens que ajudaram a transportar o corpo (Diego, Jhonata e Breno) foram indiciados por ocultação de cadáver e respondem ao crime em liberdade. Já os dois adolescentes indiciados ainda não tiveram o mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça.
A DINÂMICA DO CRIME
À frente da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o delegado Marcelo Cavalcanti explicou a dinâmica do homicídio durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (21). Na ocasião, ele taxou este assassinato como "um crime bárbaro e complexo".
"José Marcos era supervisor de uma empresa de telefonia e foi atraído pela adolescente, que já tinha prestado serviço para ele. O técnico entregaria uma camisa para ela no bairro Resistência, onde o principal autor (Jadiel) já estava escondido e o coagiu até o local do crime", disse.
"Os autores usaram um machado e a vítima foi espancada e morta a pauladas. Depois, teve o corpo jogado do topo da pedreira"
"Posteriormente, ficou comprovado que a organização que comanda o tráfico de drogas no Morro Conquista mandou que os autores tirassem o corpo da vítima do local. Eles usaram um caiaque e uma corda. A vítima teve o corpo arrastado e jogado em uma rua próximo à Chefatura da Polícia Civil", completou.
Além do assassinato, os executores, a ex-companheira da vítima e a adolescente ainda também roubaram o celular e os cartões da vítima. "Não satisfeitos em matar, eles usaram o dinheiro da vítima. Isso foi provado na investigação. Por isso, eles foram indiciados também pelo crime de furto", concluiu Marcelo.
Ainda de acordo com o delegado, o técnico José Marcos Delfino Chaves não tinha passagem pela polícia. "Diferentemente do principal autor (Jadiel), que já tinha passagem por tráfico de drogas e envolvimento em furtos. Ele vem de uma família que tem longo histórico criminal", afirmou.
AJUDA PARA ACHAR FORAGIDO
Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda pediu que a população ajude na localização de Jhonortton Dias Souto, que está foragido. "Ligue para o Disque-Denúncia (181). Precisamos tirar essa pessoa do convício com a sociedade, uma vez que têm compulsão por matar", reforçou.
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