Trama de ciúmes: irmãos são presos por morte de técnico em Vitória

As investigações apontaram que José Marcos foi assassinado no alto da pedreira do bairro Joana D'Arc e levado para o bairro Santa Luzia, onde foi encontrado morto no dia seguinte. Segundo a corporação, o crime foi motivado por ciúmes: Jadiel Martins de Souza Filho, de 24 anos – apontado como principal executor do crime – estaria incomodado porque a vítima teria dado em cima da namorada dele, uma adolescente de 16 anos, que atraiu o técnico de telecomunicações para um local onde ele acabou sendo coagido pelos criminosos.

Ao todo, seis adultos e dois adolescentes foram denunciados ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e já são réus na ação penal que corre na Primeira Vara Criminal Privativa do Júri da Capital. São eles:

Suspeitos presos na morte de José Marcos Delfino Chaves: Jadiel Martins de Souza Filho (esquerda), Jadiane Nascimento de Souza (meio) e Jhonortton Dias Souto (direito), que está foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Jadiel Martins de Souza Filho (24 anos): conhecido como "Neném", ele é apontado como o principal executor do crime e foi preso no dia 22 de julho deste ano, no bairro Penha, em Santa Teresa, para onde fugiu após o assassinato. Ele também teria envolvimento com o tráfico de drogas do Morro Conquista, em Vitória.



(24 anos): conhecido como "Neném", ele é apontado como o principal executor do crime e foi preso no dia 22 de julho deste ano, no bairro Penha, em Santa Teresa, para onde fugiu após o assassinato. Ele também teria envolvimento com o tráfico de drogas do Morro Conquista, em Vitória. Jadiane Nascimento de Souza (28 anos): conhecida como "Jade", ela é apontada como a pessoa que planejou o crime e foi presa no dia 22 de julho deste ano, no bairro Conquista, em Vitória. Ela é ex-companheira de José Marcos e o teria atraído até o local em que seria executado.



(28 anos): conhecida como "Jade", ela é apontada como a pessoa que planejou o crime e foi presa no dia 22 de julho deste ano, no bairro Conquista, em Vitória. Ela é ex-companheira de José Marcos e o teria atraído até o local em que seria executado. Jhonortton Dias Souto (18 anos): apontado como um dos executores do crime e de envolvimento com o tráfico de drogas do Morro Conquista. Após o assassinato, ele teria fugido para fora do Espírito Santo e encontra-se foragido.

Suspeitos presos na morte de José Marcos Delfino Chaves: Diego Ananias (esquerda), Jhonata Santos da Cruz (meio) e Breno Nascimento Ribeiro (direita) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Diego Ananias (34 anos): conhecido como "Tubarão", ele teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia.

(34 anos): conhecido como "Tubarão", ele teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia. Jhonata Santos da Cruz (31 anos): conhecido como "Jhoninho", ele também teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia.

(31 anos): conhecido como "Jhoninho", ele também teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia. Breno Nascimento Ribeiro (21 anos): conhecido como "Breninho", ele também teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia.

(21 anos): conhecido como "Breninho", ele também teria ajudado a retirar o corpo da vítima do lago da pedreira de Joana D'Arc e o jogado na Rua Edmundo de Oliveira, no bairro Santa Luzia. Adolescente (16 anos): companheira de Jadiel, ela é apontada como a pessoa que combinou um suposto encontro com a vítima, no bairro Resistência.

(16 anos): companheira de Jadiel, ela é apontada como a pessoa que combinou um suposto encontro com a vítima, no bairro Resistência. Adolescente (16 anos): é apontado como um dos executores do crime.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os três homens que ajudaram a transportar o corpo (Diego, Jhonata e Breno) foram indiciados por ocultação de cadáver e respondem ao crime em liberdade. Já os dois adolescentes indiciados ainda não tiveram o mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça.

A DINÂMICA DO CRIME

"José Marcos era supervisor de uma empresa de telefonia e foi atraído pela adolescente, que já tinha prestado serviço para ele. O técnico entregaria uma camisa para ela no bairro Resistência, onde o principal autor (Jadiel) já estava escondido e o coagiu até o local do crime", disse.

"Os autores usaram um machado e a vítima foi espancada e morta a pauladas. Depois, teve o corpo jogado do topo da pedreira" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória

"Posteriormente, ficou comprovado que a organização que comanda o tráfico de drogas no Morro Conquista mandou que os autores tirassem o corpo da vítima do local. Eles usaram um caiaque e uma corda. A vítima teve o corpo arrastado e jogado em uma rua próximo à Chefatura da Polícia Civil", completou.

Além do assassinato, os executores, a ex-companheira da vítima e a adolescente ainda também roubaram o celular e os cartões da vítima. "Não satisfeitos em matar, eles usaram o dinheiro da vítima. Isso foi provado na investigação. Por isso, eles foram indiciados também pelo crime de furto", concluiu Marcelo.

Local em que corpo de José Marcos Delfino Chaves (em destaque) foi achado em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ainda de acordo com o delegado, o técnico José Marcos Delfino Chaves não tinha passagem pela polícia. "Diferentemente do principal autor (Jadiel), que já tinha passagem por tráfico de drogas e envolvimento em furtos. Ele vem de uma família que tem longo histórico criminal", afirmou.

AJUDA PARA ACHAR FORAGIDO

Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda pediu que a população ajude na localização de Jhonortton Dias Souto, que está foragido. "Ligue para o Disque-Denúncia (181) . Precisamos tirar essa pessoa do convício com a sociedade, uma vez que têm compulsão por matar", reforçou.