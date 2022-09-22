Jovem é espancada durante assalto e tem carro roubado em Cariacica

Uma jovem de 21 anos procurou a Polícia Militar após ser agredida, ameaçada de morte e ter o carro roubado por quatro adolescentes na noite de quarta-feira (21), no bairro Campo Grande, Cariacica. Ela disse que quando estava chegando em casa, por volta de 23h foi abordada pelo grupo e ficou sob a mira de uma arma. O veículo foi cercado e ela foi obrigada a sair do automóvel.
A jovem disse aos policiais que não reagiu ao assalto e, mesmo assim, foi agredida com coronhadas, jogada no chão, recebeu e ainda ameaçada de morte antes de ter o carro levado pelos criminosos. Posteriormente, os quatro adolescentes foram localizados e detidos com a chave do veículo roubado e levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, três suspeitos – dois de 17 anos e um de 16 – afirmaram na que a vítima reagiu ao assalto ao tentarem justificar as agressões.
Na delegacia, a TV Gazeta ainda apurou que o carro roubado seria usado em um ataque, mas a polícia não detalhou como seria a ação e quem seria o alvo. Os adolescentes ainda relataram que a arma usada no assalto era falsa.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os três adolescentes apreendidos", destacou a corporação, em nota.