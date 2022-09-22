Jovem é espancada durante assalto e tem carro roubado em Cariacica

A jovem disse aos policiais que não reagiu ao assalto e, mesmo assim, foi agredida com coronhadas, jogada no chão, recebeu e ainda ameaçada de morte antes de ter o carro levado pelos criminosos. Posteriormente, os quatro adolescentes foram localizados e detidos com a chave do veículo roubado e levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, três suspeitos – dois de 17 anos e um de 16 – afirmaram na que a vítima reagiu ao assalto ao tentarem justificar as agressões.