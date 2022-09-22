Funcionários de empresa terceirizada são presos por furto milionário na Vale

Dois funcionários e o gerente de uma empresa terceirizada que presta serviços de pintura dentro da Vale , em Jardim Camburi, foram presos pela Polícia Civil apontados como responsáveis por furtos que causaram um prejuízo de R$ 75 milhões à empresa localizada em Vitória . O crime era cometido há mais de um ano e o grupo aproveitava informações privilegiadas, segundo a polícia.

Os três trabalhadores, embora tivessem o domínio da entrada e saída da empresa, não agiam sozinhos: outras duas pessoas que roubavam e recebiam os objetos também foram presas. Os nomes dos indivíduos do grupo não foram divulgados pela Polícia Civil.

Foram presos:

Gerente da empresa terceirizada



Dois funcionários da empresa terceirizada



Homem que não trabalhava na empresa, mas participava dos furtos



Chefe de ferro-velho de Vila Velha que recebia os objetos



O gerente permitia a entrada na Vale dos funcionários e do outro homem. A autonomia dele era usada para os furtos, já que ele usava informações privilegiadas para cometer o crime. Os furtos sempre durante a noite, em pontos que não fossem alcançados pelas câmeras dentro da empresa.

O grupo agia há mais de um ano furtando fios, ferros, ferramentas e uma bobina avaliada em R$ 1,7 milhão. Todo o material era levado para um terreno alugado pelo grupo na Serra.

A prisão dos três funcionários aconteceu no dia 3 de setembro. Já no dia 14, o homem que também participava dos furtos foi preso. A prisão aconteceu nas proximidades do terreno alugado na Serra, e o suspeito chegou a trocar tiros com a polícia. Durante a abordagem, outros três indivíduos suspeitos fugiram. No dia seguinte, o chefe do ferro-velho foi preso.

A investigação da polícia começou há seis meses, quando a segurança empresarial da Vale desconfiou da movimentação dos funcionários. Além da autorização obtida pelo gerente, todos eles vestiam uniforme e costumavam entrar no veículo da empresa.

POLÍCIA APREENDEU PARTE DO MATERIAL FURTADO

A polícia informou que apreendeu dois veículos com os detidos: Chevrolet Tracker e um Toyota Corolla. Além disso, também foram apreendidos R$ 10 mil em espécie e recuperados objetos furtados que foram avaliados em mais de R$ 500 mil.

Materiais apreendidos com grupo criminoso que causou prejuízo à Vale

MAIS SUSPEITOS PODEM SER PRESOS PELA POLÍCIA, SEGUNDO DELEGADO

Foram cinco prisões efetuadas pela Polícia Civil no intervalo de 12 dias. O chefe da Divisão Patrimonial, delegado Gabriel Monteiro, classificou que a organização criminosa foi desarticulada. No entanto, o delegado afirmou que mais pessoas podem ser presas.

Gabriel Monteiro lembrou dos três suspeitos que fugiram durante a troca de tiros no dia 14 de setembro, quando o homem responsável pelos furtos foi preso. Perguntado sobre a quantidade de pessoas consideradas suspeitas, o delegado não soube precisar.

O QUE DIZ A VALE

A Vale foi novamente procurada pela reportagem de A Gazeta para dar informações sobre o prejuízo causado pela organização criminosa. Foi perguntado, por exemplo, se há suspeitas de que funcionários tenham colaborado para o crime e se algum procedimento será adotado com a empresa terceirizada.

A empresa, porém, informou apenas que "colabora com as autoridades, prestando as informações necessárias e requisitadas". A resposta foi a mesma enviada na quarta-feira (21), quando as primeiras informações foram divulgadas.