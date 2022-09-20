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Vítima de 12 anos

Motorista de aplicativo é preso suspeito de assediar menina em Vitória

Homem de 36 anos fez perguntas de cunho sexual para a garota no Bairro da Penha, e pai da vítima o seguiu até Maruípe. Ele foi preso por tentativa de estupro de vulnerável
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 set 2022 às 12:04

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 12:04

Um homem de 36 anos foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável suspeito de fazer perguntas de cunho sexual para uma menina de 12 anos que estava na rua de casa no Bairro da Penha, em Vitória, na noite desta segunda-feira (19). O motorista de aplicativo Geyson Ludwig Rodrigues foi identificado depois que o pai da criança seguiu o veículo.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h desta segunda-feira e foi até o bairro Maruípe, onde um homem relatou que estava seguindo um indivíduo que teria assediado a filha dele de 12 anos.
No local, o pai da vítima relatou que a menina teria entrado em casa desesperada, dizendo que o suspeito parou o carro perto dela e perguntou onde era a pracinha. Após ela passar a informação, ele teria feito perguntas de cunho sexual. "Você já tem cabelos nas partes íntimas?", perguntou à adolescente.
O homem teria dito que iria manobrar o veículo e que voltaria. Foi quando ela entrou em casa pedindo socorro.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Suspeito de assédio foi autuado pela Polícia Civil em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O pai da menina, então, a colocou no carro e os dois começaram a circular pela região com o objetivo de identificar o suspeito. O homem que teria assediado a filha de 12 anos estaria em Maruípe naquele momento.
A Polícia Militar abordou o indivíduo, que confirmou o relato da menina. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de 36 anos foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A menina foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para realizar exame de corpo de delito. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, por envolver menor de idade, o caso segue sob investigação sob sigilo. O nome da adolescente e do pai não foram divulgados na reportagem para preservar a identidade da vítima.

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