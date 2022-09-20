Motorista de aplicativo é preso suspeito de assediar menina em Vitória

Um homem de 36 anos foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável suspeito de fazer perguntas de cunho sexual para uma menina de 12 anos que estava na rua de casa no Bairro da Penha, em Vitória , na noite desta segunda-feira (19). O motorista de aplicativo Geyson Ludwig Rodrigues foi identificado depois que o pai da criança seguiu o veículo.

Polícia Militar foi acionada por volta das 23h desta segunda-feira e foi até o bairro Maruípe, onde um homem relatou que estava seguindo um indivíduo que teria assediado a filha dele de 12 anos.

No local, o pai da vítima relatou que a menina teria entrado em casa desesperada, dizendo que o suspeito parou o carro perto dela e perguntou onde era a pracinha. Após ela passar a informação, ele teria feito perguntas de cunho sexual. "Você já tem cabelos nas partes íntimas?", perguntou à adolescente.

O homem teria dito que iria manobrar o veículo e que voltaria. Foi quando ela entrou em casa pedindo socorro.

Suspeito de assédio foi autuado pela Polícia Civil em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O pai da menina, então, a colocou no carro e os dois começaram a circular pela região com o objetivo de identificar o suspeito. O homem que teria assediado a filha de 12 anos estaria em Maruípe naquele momento.

Polícia Militar abordou o indivíduo, que confirmou o relato da menina. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de 36 anos foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).