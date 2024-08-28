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Bairro Ayrton Senna

Jovem foi morto a tiros por vingança em Colatina; irmãos foram presos

Segundo a polícia, a vítima, Bruno Santos Costa, quando ainda era adolescente, teria cometido estupro contra um dos autores do crime, quando este ainda era criança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2024 às 14:47

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 14:47

A Polícia Civil cumpriu, na tarde de terça-feira (27) e na manhã desta quarta-feira (28), os mandados de prisão de um homem de 19 anos e de internação de um menor de 16 anos. Os dois, que são irmãos, são investigados como autores do homicídio de Bruno Santos Costa, ocorrido no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do dia 19 de maio deste ano. Os nomes dos dois suspeitos não foram informados. 
De acordo com as investigações da PC, o crime teria sido motivado por vingança, uma vez que Bruno, quando ainda era adolescente, teria cometido estupro contra um dos autores do crime, quando este ainda era criança. 
"O homicídio então teria ocorrido quando os dois autores se dirigiram a pé até o local em via pública em que a vítima costumava ficar e encontrando-a, efetuaram diversos disparos com uma pistola calibre .380 em sua direção, mesmo tendo ela tentado fugir e adentrar o quintal de uma residência próxima do local para escapar da morte, no que não teve sucesso", explicou a PC. 
O homicídio de Bruno se encontra em fase final de investigação. De acordo com a polícia, o maior de 19 anos pode responder por homicídio qualificado, enquanto o menor de 16 anos por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.
Os dois suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Colatina e ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), respectivamente, onde seguem à disposição das autoridades.

Relembre o crime

Bruno dos Santos Costa, de 26 anos, foi morto com diversos tiros no quintal de casa no bairro Ayrton Senna, em Colatina, na noite do dia 19 de maio deste ano. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele sofreu dez perfurações no corpo.
O crime aconteceu próximo à creche do bairro, na Avenida Dulcino Batista Ximenes. Conforme o boletim de ocorrência do caso, populares contaram aos policiais que viram dois homens armados em uma moto chegarem ao local, pularem o muro e efetuarem os disparos. No entanto, ninguém soube dizer quem seriam os criminosos e qual poderia ser a motivação.
Ainda de acordo com a PM, a vítima possuía uma extensa ficha criminal. A perícia da Polícia Científica encontrou 10 cápsulas de pistola .380, uma munição intacta do mesmo calibre e um projétil.

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