Dupla é detida após atirar em carro ao tentar assaltar mulheres em Cariacica

(confira acima). Um homem foi preso e um adolescente apreendido, na noite de terça-feira (27), depois de uma tentativa de assalto a ocupantes de dois carros, perto da linha férrea no bairro Vila Palestina, em Cariacica . Segundo o relato das primeiras vítimas registrado no boletim de ocorrência, ao acelerarem para fugir do local, os suspeitos chegaram a atirar duas vezes. Depois disso, o grupo ainda tentou parar outro veículo que passava pela rua; no desespero, uma jovem, que estava no banco do carona, abriu a porta e chegou a cair no asfalto, mas conseguiu voltar para o automóvel e fugir. Tudo foi registrado por câmeras de segurança

Ainda segundo as informações que constam no boletim da Polícia Militar , após os disparos, as mulheres aceleraram ainda mais e seguiram até avistarem uma equipe da PM. No vídeo gravado pelas câmeras, é possível ver o momento em que o grupo com quatro suspeitos parece atravessar a rua. A motorista, que estava com uma amiga no carro, para, aguardando a travessia, mas o bando vai para cima do veículo. Eles atiram uma vez, elas aceleram e eles vão atrás, disparando de novo.

O tiro atravessou o vidro traseiro e foi parar no painel, por pouco não acertou a amiga da condutora. O vídeo ainda mostra que elas conseguem acelerar e seguem pela rua lateral. Um segundo veículo aparece e os suspeitos também tentam abordá-lo, mas o motorista acelera. Nesse momento, uma jovem que estava no carona abre a porta, cai no asfalto mas consegue voltar para o automóvel e fugir.

A condutora do primeiro carro conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, sem se identificar. "Um deles sacou a arma e disse 'perdeu, perdeu'. Como eu não estava 100% parada, eu só acelerei. Nisso, eles atiraram no carro. Foi um desespero. Só quando a gente viu a viatura, a gente parou", contou.

Pouco depois das mulheres contarem o que tinha acontecido aos policiais, eles foram informados, via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que os suspeitos estavam cometendo roubos na região e tinham invadido uma casa na Rua dos Reis Magos, também em Vila Palestina. Os militares foram até o local e encontraram o adolescente escondido. Com ele, também foi apreendida uma arma com munição.

Outro suspeito, identificado como Eduardo Leão, foi localizado em uma rua próxima, contido por populares. Ambos foram identificados pelas vítimas como sendo parte do grupo que tentou assaltá-las, com base nas descrições das roupas usadas no momento do crime.

Carro das vítimas ficou com a marca de um dos disparos Crédito: Arquivo pessoal

A vítima disse que se sente insegura na região e que roubos lá são frequentes. "Também já roubaram três carros do meu pai e o imóvel da minha irmã. É terrível lá", afirmou.

O celular do dono casa em que o adolescente se escondeu também foi encontrado com ele. O menor confessou aos policiais que a arma encontrada era dele. As vítimas entregaram aos agentes um projétil que foi encontrado dentro do carro delas. A identidade do adolescente não está sendo revelada, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Polícia Civil , por nota, informou que o homem preso foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Eles não souberam informar qual a idade exata da dupla.

Sensação de insegurança

A Polícia Militar também foi questionada sobre a sensação de insegurança no bairro, como relatado pela vítima. Por nota, a corporação afirmou que realiza patrulhamento preventivo, cercos táticos e abordagens no bairro Vila Palestina, em Cariacica, para prevenir assaltos e qualquer outro tipo de crime na região.

"De acordo com o Painel de Crimes Contra o Patrimônio, disponível no site da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , até o dia 31 de julho de 2024, o bairro registrou uma queda de -64,29% nos casos de roubo a pessoa em via pública, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os casos de roubo a estabelecimento comercial apresentaram uma queda de -100%, com três ocorrências registradas no ano passado e nenhuma este ano", destacou a PM.

Ainda de acordo com os números da corporação, os furtos também apresentaram queda no ano de 2024, em comparação ao ano passado em todos os tipos de incidentes, sejam eles furtos em residências, estabelecimentos comerciais e pessoas em via pública, os casos diminuíram, com -60%, -50% e -33,33%, respectivamente.