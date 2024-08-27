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Região Norte

Menina é estuprada por homem que fingia ser adolescente nas redes sociais no ES

A jovem, de 12 anos, é moradora de Aracruz e foi abusada por um homem de 34 anos, em Ibiraçu, que se passou por um adolescente; ele foi preso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 ago 2024 às 16:23

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 16:23

Uma adolescente, de 12 anos, foi raptada em Aracruz e levada até uma quitinete em Ibiraçu, região Norte do Estado, onde foi abusada sexualmente por um homem, de 34 anos, que a conheceu através das redes sociais e que se passava por um menor de idade. Ele acabou preso na segunda-feira (26).
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados até um bairro de Ibiraçu, para verificar a informação de que uma menina estaria no local pedindo socorro. Quando chegaram ao endereço, os agentes de segurança conversaram com a menor, que relatou ter sido abusada sexualmente pelo homem.
Ela disse que o suspeito estava se passando por um adolescente durante uma conversa nas redes sociais e que ele a pegou em Aracruz, quando ela estava indo para o colégio. O homem, quando foi localizado, tentava apagar arquivos de mídia do aparelho celular, mas os militares viram uma foto da vítima na tela. No carro dele, encontrado em um posto de gasolina, foi achado um notebook.
O material foi entregue, junto com o suspeito, na 13ª Regional de Aracruz.
Menina é estuprada por homem que fingia ser adolescente nas redes sociais no ES
Polícia Civil informa que o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

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