Menina é estuprada por homem que fingia ser adolescente nas redes sociais no ES

Ela disse que o suspeito estava se passando por um adolescente durante uma conversa nas redes sociais e que ele a pegou em Aracruz, quando ela estava indo para o colégio. O homem, quando foi localizado, tentava apagar arquivos de mídia do aparelho celular, mas os militares viram uma foto da vítima na tela. No carro dele, encontrado em um posto de gasolina, foi achado um notebook.