Jovem é preso por integrar quadrilha que fornece drogas na Grande Vitória

Segundo a Polícia Federal, a quadrilha transporta, em média, 300 kg de drogas por mês por meio de remessas do Correios e transportes rodoviários. Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um jovem de 23 anos foi preso durante a Operação Cash II, coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) na manhã desta terça-feira (14), no bairro Aribiri, em Vila Velha. Segundo a Polícia Federal, o suspeito seria integrante de uma organização criminosa especializada em tráfico interestadual de drogas e responsável por fornecer os entorpecentes para facções criminosas da Grande Vitória. O investigado não foi identificado.

Segundo a Polícia Federal, a quadrilha transporta, em média, 300 kg de drogas por mês por meio de remessas dos Correios e transportes rodoviários. O grupo compraria diversos tipos de drogas – maconha, haxixe, crack e sintéticas – de uma organização criminosa do Mato Grosso do Sul.

No total, os agentes cumpriram 20 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e no Mato Grosso do Sul. No Estado, foram apreendidas balanças de precisão, drogas em porções prontas para serem vendidas, quatro celulares e R$ 7 mil em dinheiro. Um suspeito foi preso em flagrante, em Vila Velha, com drogas guardadas em sua residência.

Na época, os dois suspeitos foram encaminhados para depor na Polícia Federal, onde foram ouvidos e liberados por não haver flagrante de um algum crime. Os dois homens seguem em liberdade. A investigação seguiu pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).