Jovem é morto e criança acaba baleada ao brincar na frente de casa na Serra

De acordo com testemunhas, Jhonatan da Silva Luiz seria o alvo dos disparos; quando ele correu, bandidos continuaram atirando, momento em que a garota foi atingida

Uma menina de seis anos foi atingida por um tiro no tórax enquanto brincava na frente da própria casa, no Bairro das Laranjeiras, na Serra, na noite da última segunda-feira (11). A criança foi ferida três dias antes do aniversário dela. Testemunhas informaram que o alvo dos disparos era Jhonatan da Silva Luiz, de 23 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.