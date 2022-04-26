Jovem é morto a tiros no quintal de casa em Planalto Serrano, na Serra

Um jovem de 18 anos foi morto em um ataque a tiros no bloco A de Planalto Serrano, na Serra, na tarde desta terça-feira (26). O crime aconteceu por volta das 14h e surpreendeu os moradores pelos disparos efetuados em plena luz do dia, como mostram áudios gravados. A vítima, identificada como Denilson Silva Santos, foi baleada no quintal de uma casa.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a Polícia Civil ainda apura a motivação do ataque. Após os disparos, vizinhos tentaram socorrer Denilson, o colocando em um carro, mas ele não resistiu aos ferimentos. No corpo do jovem foram encontradas várias perfurações, segundo a perícia da PC.
Nenhum suspeito foi detido, conforme apurado pela reportagem. As polícias Militar e Civil foram demandas por A Gazeta para detalharem a ocorrência, com informações sobre suspeitos do crime e o andamento das investigações. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.