Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem de 18 anos é baleado em praça de Santo Antônio, em Cariacica

Tiros geraram correria no local, que estava cheio de pessoas e de barraquinhas na noite de domingo (24). Jovem levou seis tiros nas pernas e nos braços

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 15:39

Publicado em 

25 abr 2022 às 15:39
Praça
Praça de Santo Antônio, em Cariacica, onde jovem de 18 anos foi baleado durante tiroteio Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta

Correção

25/04/2022 - 5:31
Versão anterior desta matéria trazia informação errada sobre o município onde o crime ocorreu. Título e texto foram corrigidos
Um jovem de 18 anos foi baleado durante um ataque a tiros ocorrido na noite deste domingo (24) no bairro Santo Antônio, em Cariacica. Ele levou seis tiros nos braços e nas pernas, foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage.
O crime aconteceu em uma praça do bairro, que estava cheia de pessoas e de barraquinhas na noite de domingo. Testemunhas contaram que, por volta das 20h, três pessoas armadas e encapuzadas passaram em um carro e começaram a atirar. Mais de 40 disparos foram ouvidos.
Moradores da região contaram que o tiroteio gerou uma correria, com pessoas tentando se abrigar em uma lanchonete. 
A Polícia Militar recebeu a informação de que o veículo teria saído do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O crime pode se tratar de um acerto de contas.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Adolescente é assassinado com cerca de 30 tiros na Serra

Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Polícia Militar Bairro Santo Antônio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta a facadas. O marido, Tiago Machado Paixão, é suspeito do crime
Detento que matou esposa após fim de casamento segue foragido um mês após crime no ES
Imagem de destaque
Lula não se pronuncia sobre rejeição de Messias e Haddad lamenta: 'Gosto amargo'
Iraci de Souza Teixeira, conhecida como Graça, estava desaparecida desde a manhã de sábado
Caso de diarista encontrada em cova rasa no ES completa um ano ainda sem solução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados