Jovem de 18 anos é baleado em praça de Santo Antônio, em Cariacica

Praça de Santo Antônio, em Cariacica, onde jovem de 18 anos foi baleado durante tiroteio Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta

Correção Versão anterior desta matéria trazia informação errada sobre o município onde o crime ocorreu. Título e texto foram corrigidos

Um jovem de 18 anos foi baleado durante um ataque a tiros ocorrido na noite deste domingo (24) no bairro Santo Antônio, em Cariacica. Ele levou seis tiros nos braços e nas pernas, foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage.

O crime aconteceu em uma praça do bairro, que estava cheia de pessoas e de barraquinhas na noite de domingo. Testemunhas contaram que, por volta das 20h, três pessoas armadas e encapuzadas passaram em um carro e começaram a atirar. Mais de 40 disparos foram ouvidos.

Moradores da região contaram que o tiroteio gerou uma correria, com pessoas tentando se abrigar em uma lanchonete.

A Polícia Militar recebeu a informação de que o veículo teria saído do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha . O crime pode se tratar de um acerto de contas.