Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sofreu trauma na face

Jovem é internada após agressão do namorado em Cariacica e descobre gravidez

Vítima, de 18 anos, foi levada para hospital em Vitória após sofrer trauma na face por conta de socos desferidos pelo namorado, da mesma idade que ela
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

19 mai 2025 às 13:53

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 13:53

Uma jovem de 19 anos foi agredida pelo namorado, da mesma idade, no bairro Graúna, em Cariacica, no domingo (18), e precisou ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEHE), em Vitória. A reportagem da TV Gazeta apurou que, por conta dos diversos socos no rosto que sofreu do agressor, a vítima sofreu um trauma na face. Quando passou por atendimento médico, após exames, ela descobriu que está grávida. 
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Consta na ocorrência registrada pela Polícia Militar, a jovem contou aos policiais que a agressão foi interrompida apenas após a intervenção de um amigo dela, que afastou o agressor. Ela disse que o namorado ainda a ameaçou de morte caso fosse liberado pelos militares, e afirmou que venderia os pertences dela para comprar drogas.
Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a jovem contou que apanhou por cerca de cinco minutos. "Ele veio para cima de mim e começou a me bater só com socos de mão fechada no rosto". Ela disse que as agressões começaram quando questionou o namorado sobre uma suposta traição. "A regra era ninguém trair ninguém. Ele teve a mente fraca, me traiu e eu quis saber o motivo", relatou.
A Polícia Civil disse que o jovem, conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça qualificada, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Reforço para a Copa ES, Rosiel faz seu primeiro gol com a camisa da Desportiva

Homem é morto e mulher acaba atingida por bala perdida em São Mateus

Secretário explica próximos passos após desabamento de ginásio em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados