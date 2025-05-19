Jovem é internada após agressão do namorado em Cariacica e descobre gravidez

Uma jovem de 19 anos foi agredida pelo namorado, da mesma idade, no bairro Graúna, em Cariacica, no domingo (18), e precisou ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEHE), em Vitória. A reportagem da TV Gazeta apurou que, por conta dos diversos socos no rosto que sofreu do agressor, a vítima sofreu um trauma na face. Quando passou por atendimento médico, após exames, ela descobriu que está grávida.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira

Consta na ocorrência registrada pela Polícia Militar, a jovem contou aos policiais que a agressão foi interrompida apenas após a intervenção de um amigo dela, que afastou o agressor. Ela disse que o namorado ainda a ameaçou de morte caso fosse liberado pelos militares, e afirmou que venderia os pertences dela para comprar drogas.

Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a jovem contou que apanhou por cerca de cinco minutos. "Ele veio para cima de mim e começou a me bater só com socos de mão fechada no rosto". Ela disse que as agressões começaram quando questionou o namorado sobre uma suposta traição. "A regra era ninguém trair ninguém. Ele teve a mente fraca, me traiu e eu quis saber o motivo", relatou.