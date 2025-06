Bairro Valparaíso

Jovem é estuprada ao passear com cachorro na Serra e suspeito é preso

Câmeras de videomonitoramento flagraram vítima, de 22 anos, sendo seguida pelo suspeito; após cerca de 40 minutos, imagem mostra homem voltando na mesma rua, e a mulher correndo

Publicado em 2 de junho de 2025 às 09:11 - Atualizado há 10 horas

Uma jovem de 22 anos foi ameaçada e estuprada quando estava passeando com seu cachorro na noite de sexta-feira (30), no bairro Valparaíso, na Serra. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram a vítima sendo seguida pelo suspeito. Cerca de 40 minutos depois, o homem aparece na gravação voltando pela mesma rua, e o vídeo também mostra a jovem correndo após o crime.>

O suspeito do estupro, um homem de 24 anos que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã de domingo (1º), no bairro José de Anchieta 3, na Serra, após ser espancado por moradores e amarrado a um poste. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o indivíduo tem passagens pela polícia e é natural do Rio de Janeiro. >

“Esse individuo, que não conheço, me abordou, me prensou na parede, me ameaçou o tempo todo, falou que ia me matar e matar meu cachorro. Ele me puxou para o mato”, contou a vítima. >

Após o ataque, a vítima foi pedir ajuda para o namorado dela, que a levou a um hospital. A jovem passou por exames e iniciou o uso de medicamentos para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). >

>

Eu estou preocupada, tive que fazer diversos exames, espero que não tenha contraído nada. Mas estou assustada X. Jovem de 24 anos, vítima de estupro

Na rua em que o crime aconteceu, um matagal em um terreno baldio, preocupa moradores. Além do estupro, policiais também registraram roubos durante o fim de semana no mesmo local. >

A Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que realizaram diligências e, após buscas, souberam que o homem apontado como autor do estupro havia sito agredido e amarrado a um poste no bairro José de Anchieta 3. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e encaminhou o indivíduo ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Regional da Serra. >

Segundo a Polícia Civil, o homem de 24 anos foi autuado em flagrante por ameaça e estupro (duas vezes) e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta