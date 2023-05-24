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Terminal de Carapina

Jovem é detido suspeito de assediar passageira dentro de ônibus na Serra

Vítima de 24 anos pediu socorro a outros passageiros após um rapaz, da mesma idade, se masturbar ao lado e tocar as pernas dela; suspeito foi contido até a chegada da PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2023 às 12:48

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 12:48

Suspeito foi contido por passageiros no Terminal de Carapina
Suspeito foi contido por passageiros no Terminal de Carapina Crédito: Leitor A Gazeta
Um rapaz de 24 anos foi levado à delegacia após ser acusado de se masturbar ao lado de uma jovem, da mesma idade, dentro do ônibus no Terminal de Carapina, na Serra, na manhã desta quarta-feira (24).
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta de 8h50 e prosseguiu até Carapina para verificar a ocorrência de assédio no interior de um coletivo. No local, os militares localizaram o suspeito que já estava sendo contido por populares. A vítima contou aos policiais que pediu ajuda aos demais passageiros após o rapaz pular a roleta, sentar ao lado dela começar a se masturbar, tocando as pernas da jovem.
O suspeito e a jovem foram encaminhadas à Delegacia Regional do município. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência é que haverá informações do procedimento que será adotado pela Central de TeleFlagrante.

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