Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Alfafa

PF de Cachoeiro mira quadrilha de transporte interestadual de drogas e armas

Polícia Federal cumpre quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em ação deflagrada na manhã desta quarta-feira (24)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 mai 2023 às 09:26

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 09:26

A Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, com o apoio da Polícia Militar, realiza a Operação Alfafa – deflagrada na manhã nesta quarta-feira (24) – com objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada no transporte interestadual de maconha e armas de fogo. As investigações que resultaram na ação começaram em 27 de maio de 2022, quando 3,4 toneladas da droga foram apreendidas em um caminhão.
A operação conta com a participação de 28 policiais federais. Segundo a Polícia Federal, quatro mandados e prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão e uma ordem de sequestro do caminhão utilizado para transportar a droga apreendida na época estão sendo cumpridos no município.
Os investigados, segundo a PF, responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Somadas, as penas podem alcançar 24 anos de prisão.

Operação mira quadrilha especializada no transporte interestadual de drogas e armas

Flagrante

A investigação teve origem com a prisão em flagrante de um homem no dia 27 de maio de 2022, após abordagem feita por Policiais Rodoviários Federais, quando transportava 3,4 toneladas de maconha em um caminhão. O veículo foi abordado na BR 101, e a droga — que está avaliada em mais de R$ 7 milhões — estava escondida em meio à carga de aveia e alfafa, alimentos para cavalos, o que inspirou para o nome da operação. 
Na ocasião, uma pistola importada calibre 9 mm também foi apreendida. Ela estava camuflada no meio da carga da carroceria do caminhão, que veio do Estado do Paraná.

Análise

Os mandados foram cumpridos nos bairros Altos União e São Geraldo. Durante a ação, os policiais apreenderam celulares, documentos, cigarros e até uma arma. Cães farejadores vieram de Vitória para a operação.
“Após a instauração desse inquérito com aprofundamento das investigações, conseguimos identificar a associação criminosa responsável pelo transporte dessa droga. Então, hoje, foram cumprimos quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, bem como seis mandados de prisão de busca e apreensão, todos cumpridos na manhã de hoje”, explicou o delegado chefe da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, Luiz Artur Miranda Moreira.
De acordo com o delegado da Polícia Federal, a investigação continua para descobrir quem eram os compradores da droga apreendida no ano passado. “As provas obtidas hoje serão feitas análises posteriormente e, com o que descobrimos, vamos tentar aprofundar as investigações para se tentar alcançar eventual compradores dessa droga, que carregada no interior do Paraná e seria descarregada parte aqui e a maioria na Grande Vitória”, explicou o delegado.
Os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Cachoeiro de Itapemirim drogas Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados