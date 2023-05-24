PF de Cachoeiro mira quadrilha de transporte interestadual de drogas e armas

A operação conta com a participação de 28 policiais federais. Segundo a Polícia Federal , quatro mandados e prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão e uma ordem de sequestro do caminhão utilizado para transportar a droga apreendida na época estão sendo cumpridos no município.

Os investigados, segundo a PF, responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Somadas, as penas podem alcançar 24 anos de prisão.

Operação mira quadrilha especializada no transporte interestadual de drogas e armas

Flagrante

A investigação teve origem com a prisão em flagrante de um homem no dia 27 de maio de 2022, após abordagem feita por Policiais Rodoviários Federais, quando transportava 3,4 toneladas de maconha em um caminhão. O veículo foi abordado na BR 101, e a droga — que está avaliada em mais de R$ 7 milhões — estava escondida em meio à carga de aveia e alfafa, alimentos para cavalos, o que inspirou para o nome da operação.

Na ocasião, uma pistola importada calibre 9 mm também foi apreendida. Ela estava camuflada no meio da carga da carroceria do caminhão, que veio do Estado do Paraná.

Análise

Os mandados foram cumpridos nos bairros Altos União e São Geraldo. Durante a ação, os policiais apreenderam celulares, documentos, cigarros e até uma arma. Cães farejadores vieram de Vitória para a operação.

“Após a instauração desse inquérito com aprofundamento das investigações, conseguimos identificar a associação criminosa responsável pelo transporte dessa droga. Então, hoje, foram cumprimos quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, bem como seis mandados de prisão de busca e apreensão, todos cumpridos na manhã de hoje”, explicou o delegado chefe da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, Luiz Artur Miranda Moreira.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, a investigação continua para descobrir quem eram os compradores da droga apreendida no ano passado. “As provas obtidas hoje serão feitas análises posteriormente e, com o que descobrimos, vamos tentar aprofundar as investigações para se tentar alcançar eventual compradores dessa droga, que carregada no interior do Paraná e seria descarregada parte aqui e a maioria na Grande Vitória”, explicou o delegado.