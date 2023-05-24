Mulher morre após comer bombons que ganhou no dia do aniversário

Lindaci Viegas Batista de Carvalho morreu ao passar mal depois de comer bombons que ganhou de aniversário Crédito: Reprodução

Uma mulher de 54 anos, identificada como Lindaci Viegas Batista de Carvalho, morreu ao passar mal após comer bombons que ganhou de uma pessoa anônima, junto com um buquê de flores, no dia de seu aniversário, no último sábado (20). A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se a cuidadora de idosos foi envenenada.

Ao g1 Rio de Janeiro, Lenice Batista, irmã de Lindaci, afirmou que um perito do Instituto Médico Legal indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo da vítima.

Os chocolates foram apreendidos para análise e a 20ª Delegacia Policial de Vila Isabel aguarda o laudo do IML com a causa da morte da mulher. O exame deve levar cerca de 30 dias para ficar pronto.

Ameaças em redes sociais

A família de Lindaci relatou à reportagem do g1 Rio de Janeiro que a cuidadora de idosos vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No sábado, ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava que havia uma entrega para ela. Desconfiada, a mulher pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel.

Ainda segundo a família, Lindaci retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, a mulher passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, pois o embrulho não tinha remetente. Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates pois eles poderiam estar envenenados.

De acordo com familiares, ao fazer contato com o ex-marido, Lindaci ouviu que ele havia enviado os chocolates. A notícia tranquilizou a mulher, que resolveu comê-los.

Familiares disseram ao g1 Rio de Janeiro que, ao sair do salão, a vítima passou mal na rua. De acordo com a irmã de Lindaci, ela entortava os braços e revirava os olhos.

Lindaci foi socorrida por policiais militares que passavam na hora e foi levada para o Hospital do Andaraí, onde já chegou morta.

Uma familiar relatou ao g1 que um dos filhos de Lindaci chegou a provar o chocolate, mas cuspiu ao estranhar o gosto. A família ainda contou à reportagem que, depois que a cuidadora passou mal, o ex-marido negou que tivesse enviado o bombom e afirmou que, no momento da ligação, tinha feito “uma brincadeira” com a vítima.

A irmã de Lindaci disse ao g1 que a relação da irmã com o ex era boa e que não desconfia dele - mas não sabe quem pode ter cometido o crime.

O enterro da cuidadora de idosos aconteceu na última segunda-feira (22). A vítima deixou dois filhos, um de 16 e outro de 17 anos.