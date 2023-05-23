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Fim do perdão

STF determina que Daniel Silveira comece a cumprir pena de 8 anos

No dia 10, a Corte anulou o perdão que o então presidente Jair Bolsonaro havia concedido a Silveira logo após a condenação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mai 2023 às 19:55

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 19:55

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).
O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) Crédito: Evaristo Sa/AFP
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o início imediato do cumprimento da pena pelo ex-deputado Daniel Silveira. Ele foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques às instituições democráticas.
No dia 10, a Corte anulou o perdão que o então presidente Jair Bolsonaro havia concedido a Silveira logo após a condenação. Silveira já está preso preventivamente no Rio de Janeiro, desde fevereiro, por descumprir medidas cautelares impostas pelo STF.
Na decisão, Moraes afirmou que o processo em que Silveira foi condenado transitou em julgado em agosto do ano passado - ou seja, não cabe mais recurso à decisão. Por isso, aponta Moraes, não há "qualquer óbice ao início do cumprimento da pena".

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