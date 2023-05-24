Pai suspeito de matar e atear fogo no corpo das duas filhas é preso

Foi preso na tarde desta terça-feira, 23, Ramon de Souza Pereira, suspeito de matar e atear fogo no corpo das duas filhas, de 4 e 8 anos, em Santo Antônio de Goiás, cidade da região metropolitana de Goiânia. O motorista de aplicativo foi detido por agentes da Guarda Civil Metropolitana que faziam buscas na região de chácaras da cidade. Os corpos das crianças foram encontrados pela Polícia Militar carbonizados dentro de um carro na rodovia GO-462.

Segundo o delegado Marcus Cardoso, da Delegacia de Homicídios, Pereira não chegou a prestar depoimento formalmente porque estava com dois ferimentos graves no pescoço e na barriga e foi encaminhado ao hospital, onde passou por uma cirurgia. Ele teria tentado se matar.

Ramon de Souza Pereira é suspeito de matar as filhas de 4 e 8 anos Crédito: Divulgação/GCM

Pereira foi preso em flagrante e, de acordo com o delegado, deve responder pela morte das filhas por homicídio qualificado e também por lesão corporal contra a esposa, pois a agrediu antes de pegar as crianças na escola. "Segundo a mulher, ele tinha a intenção de matá-la", relata o delegado.