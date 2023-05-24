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Embaixo de viaduto

Morador de rua é morto ao dormir após briga por cobertor em Vila Velha

Homem, identificado como Arildo Maradona, foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira (24); testemunhas relataram que viram ele e o suspeito brigarem devido a um cobertor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2023 às 11:23

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 11:23

Homem foi morto a pedradas embaixo de viaduto em Vila Velha
Homem foi morto a pedradas embaixo de viaduto da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti
Um homem em situação de rua foi morto com pedradas na cabeça enquanto dormia embaixo do viaduto da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. A vítima, identificada como Arildo Maradona, teve o corpo encontrado no início da manhã desta quarta-feira (24). 

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Polícia Militar foi acionada no início da manhã por um solicitante que informou à corporação ter visualizado um homem caído e ensanguentado embaixo do viaduto. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou que a vítima, agredida a pedradas na cabeça, já estava sem vida. 
Testemunhas relataram à polícia que, momentos antes do crime, viram Arildo e o suspeito brigarem devido a um cobertor. A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas pela região. O suspeito foi localizado e detido.
Ainda segundo a corporação, no momento da prisão o suspeito precisou ser contido por policiais militares com uma arma de choque. 
Peritos da Polícia Civil estiveram no local e analisaram a cena do crime. A corporação disse que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado responsável", afirmou.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta. 

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