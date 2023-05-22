Frio no ES: veja onde fazer doações de cobertores e agasalhos

O inverno nem chegou e algumas regiões do Espírito Santo já registraram baixas temperaturas. No último sábado (20), fotos e vídeos registrados por visitantes que estiveram no Parque Nacional do Caparaó, entre o Estado e Minas Gerais, mostram que por lá os termômetros chegaram a registrar -1,8 °C.
Pensando na situação de pessoas em vulnerabilidade social assim como homens, mulheres e crianças em situação de rua, igrejas, prefeituras e outras entidades estão arrecadando agasalhos para aquecer quem precisa. Veja onde doar.
Prefeituras
Serra
- A Prefeitura lança nesta segunda-feira (22) a Campanha “Aquecer é Acolher”, entre os servidores públicos e público em geral que queiram doar agasalhos e cobertores. As doações poderão ser realizadas no saguão da sede da Prefeitura e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, número 5.416. Além disso, é possível doar diretamente no Centro Pop, localizado na Rua Ilma Henriques, 114, em Jardim Limoeiro.
- Procurada, a Prefeitura informou por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) que conta com recursos voltados especificamente para a aquisição de agasalhos e cobertores que são usados por pessoas atendidas nos equipamentos da rede socioassistencial de Proteção Social Especial do município.
- A Secretaria de Assistência Social de Cariacica (Semas) conta com a campanha Cobertor Solidário, que arrecada agasalhos e cobertores para serem doados para a população em situação de rua. As doações podem ser feitas no Centro Pop, que fica na Rua Manoel Freire Corrêa, 22, em Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas; e no Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua localizado na Rua Álvaro Machado, 71, Campo Grande, na subida do Posto Atlântica, das 8 às 17 horas.
- As doações podem ser realizadas na sede da Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. O endereço é rua Henrique Laranja, 397, Centro.
- Em Nova Venécia, no Norte do Estado, a prefeitura agasalhos, cobertores, roupas de frio em geral e calçados podem ser entregues nas unidades de saúde, Centro de Referência e Assistência Social (Cras, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Semtades, Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), recepção da Prefeitura e escolas municipais. Também está programado o dia "Dia D" da Campanha do Agasalho 2023. A população poderá levar doações na Feira Municipal no período da manhã. Uma equipe vai estar no local para receber as doações.
Campanha da Pastoral do Povo de Rua
A campanha organizada pela Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Vitória receberá doações de roupas, cobertores e outros itens até o dia 30 de junho em cinco pontos de coleta na Grande Vitória.
Também podem ser feitas doações em dinheiro por meio de transferência bancária (Banco Banestes, agência: 0274 e conta corrente 27697770 - Paróquia Santa Teresa de Calcutá) e chave Pix CNPJ: 27054162010040.
Confira os pontos de arrecadação na Grande Vitória:
- Paróquia São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra
- Paróquia Santa Teresa de Calcutá, Itararé, Vitória
- Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Itaquari, Cariacica
- Paróquia Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica
- Paróquia Nossa Senhora da Glória, bairro Glória, Vila Velha
Campanha 'Aquecendo Corações' da Federação Espírita do ES
A campanha “Aquecendo Corações – Seja Solidário, ajude a quem tem frio!” já começou e pretende arrecadar cobertores que serão entregues a instituições que atendem pessoas em situação de rua e casas espíritas que estejam precisando. A contribuição pode ser feita em dinheiro pelo pix [email protected] ou com a doação do cobertor, no período de 20 de maio a 20 de junho nas casas espíritas e na sede da Federação no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 27 3222-2117.
*Com informações do g1ES