Frio no ES: veja onde fazer doações de cobertores e agasalhos

Cobertor em dia frio: com queda de temperatura, veja onde fazer doação de agasalhos Crédito: Pixabay

Pensando na situação de pessoas em vulnerabilidade social assim como homens, mulheres e crianças em situação de rua, igrejas, prefeituras e outras entidades estão arrecadando agasalhos para aquecer quem precisa. Veja onde doar.

Prefeituras

Serra

A Prefeitura lança nesta segunda-feira (22) a Campanha “Aquecer é Acolher”, entre os servidores públicos e público em geral que queiram doar agasalhos e cobertores. As doações poderão ser realizadas no saguão da sede da Prefeitura e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, número 5.416. Além disso, é possível doar diretamente no Centro Pop, localizado na Rua Ilma Henriques, 114, em Jardim Limoeiro. Vitória

Procurada, a Prefeitura informou por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) que conta com recursos voltados especificamente para a aquisição de agasalhos e cobertores que são usados por pessoas atendidas nos equipamentos da rede socioassistencial de Proteção Social Especial do município. Cariacica

A Secretaria de Assistência Social de Cariacica (Semas) conta com a campanha Cobertor Solidário, que arrecada agasalhos e cobertores para serem doados para a população em situação de rua. As doações podem ser feitas no Centro Pop, que fica na Rua Manoel Freire Corrêa, 22, em Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas; e no Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua localizado na Rua Álvaro Machado, 71, Campo Grande, na subida do Posto Atlântica, das 8 às 17 horas. Vila Velha

As doações podem ser realizadas na sede da Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. O endereço é rua Henrique Laranja, 397, Centro. Nova Venécia

Em Nova Venécia, no Norte do Estado, a prefeitura agasalhos, cobertores, roupas de frio em geral e calçados podem ser entregues nas unidades de saúde, Centro de Referência e Assistência Social (Cras, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Semtades, Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), recepção da Prefeitura e escolas municipais. Também está programado o dia "Dia D" da Campanha do Agasalho 2023. A população poderá levar doações na Feira Municipal no período da manhã. Uma equipe vai estar no local para receber as doações.

Campanha da Pastoral do Povo de Rua

A campanha organizada pela Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Vitória receberá doações de roupas, cobertores e outros itens até o dia 30 de junho em cinco pontos de coleta na Grande Vitória.

Também podem ser feitas doações em dinheiro por meio de transferência bancária (Banco Banestes, agência: 0274 e conta corrente 27697770 - Paróquia Santa Teresa de Calcutá) e chave Pix CNPJ: 27054162010040.

Confira os pontos de arrecadação na Grande Vitória:

Paróquia São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra

Paróquia Santa Teresa de Calcutá, Itararé, Vitória

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Itaquari, Cariacica

Paróquia Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica

Paróquia Nossa Senhora da Glória, bairro Glória, Vila Velha

Campanha 'Aquecendo Corações' da Federação Espírita do ES

A campanha “Aquecendo Corações – Seja Solidário, ajude a quem tem frio!” já começou e pretende arrecadar cobertores que serão entregues a instituições que atendem pessoas em situação de rua e casas espíritas que estejam precisando. A contribuição pode ser feita em dinheiro pelo pix [email protected] ou com a doação do cobertor, no período de 20 de maio a 20 de junho nas casas espíritas e na sede da Federação no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 27 3222-2117.