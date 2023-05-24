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Pista interditada

Motociclista morre em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Homem de 37 anos seguia no sentido Serra-Vitória, trecho que teve uma faixa interditada para atendimento à ocorrência; agentes da Guarda Municipal foram ao local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2023 às 07:53

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 07:53

Acidente matou motociclista na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Acidente matou motociclista na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um motociclista de 37 anos morreu após sofrer um acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por volta de 7h desta quarta-feira (24). Márcio Jacinto Marin caiu com a moto, segundo informações iniciais da Guarda Municipal de Vitória – não há detalhes sobre o que motivou a queda. Ele seguia no sentido Serra-Vitória, trecho que teve uma faixa interditada para atendimento à ocorrência. 
Motociclista vítima de acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, nesta quinta (24)
Márcio Jacinto Marin, vítima de acidente de moto na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, nesta quinta (24) Crédito: Arquivo pessoal
A Guarda Municipal informou que o homem guiava uma Honda CG. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte do motociclista.
A inspetora Yamara, da Guarda Municipal, reforçou que a morte do motociclista aconteceu após um tombamento e pediu maior atenção dos motoristas. A inspetora citou o Maio Amarelo, mês que conta com ações, palestras e abordagens com objetivo de chamar atenção para as regras de trânsito e alertar sobre os riscos na condução de veículos.
"Pedimos que redobrem a atenção, principalmente os motociclistas. Durante o Maio Amarelo, pedimos atenção também aos itens de segurança. Chuva requer maior atenção", afirmou.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a perícia foi acionada. A Polícia Civil também foi demandada e informou que o corpo da vítima, um homem de 37 anos, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
*Com informações da TV Gazeta

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