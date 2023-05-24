Motociclista morre em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Acidente matou motociclista na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Um motociclista de 37 anos morreu após sofrer um acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória , por volta de 7h desta quarta-feira (24). Márcio Jacinto Marin caiu com a moto, segundo informações iniciais da Guarda Municipal de Vitória – não há detalhes sobre o que motivou a queda. Ele seguia no sentido Serra-Vitória, trecho que teve uma faixa interditada para atendimento à ocorrência.

Márcio Jacinto Marin, vítima de acidente de moto na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, nesta quinta (24) Crédito: Arquivo pessoal

A Guarda Municipal informou que o homem guiava uma Honda CG. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte do motociclista.

A inspetora Yamara, da Guarda Municipal, reforçou que a morte do motociclista aconteceu após um tombamento e pediu maior atenção dos motoristas. A inspetora citou o Maio Amarelo, mês que conta com ações, palestras e abordagens com objetivo de chamar atenção para as regras de trânsito e alertar sobre os riscos na condução de veículos.

"Pedimos que redobrem a atenção, principalmente os motociclistas. Durante o Maio Amarelo, pedimos atenção também aos itens de segurança. Chuva requer maior atenção", afirmou.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a perícia foi acionada. A Polícia Civil também foi demandada e informou que o corpo da vítima, um homem de 37 anos, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.