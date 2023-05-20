Jovem de moto morre em acidente com caminhão na BR 101 em Linhares

Motociclista morre em acidente na BR 101 em Linhares Crédito: PRF

Um jovem de 23 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um caminhão na manhã deste sábado (20) na BR 101, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , os veículos bateram de frente no km 170 da rodovia.

A PRF não divulgou a dinâmica do acidente, o que teria provocado a colisão. De acordo com a corporação, a vítima, que não teve o nome informado, morava em Linhares e faleceu no local.

Procurada pela reportagem, a Eco 101 disse que a ocorrência foi registrada às 10h31. Equipes da concessionária, além da PRF e a Polícia Civil, foram ao local. O trecho está com interdição para atendimento à ocorrência, segundo a concessionária que administra a rodovia.