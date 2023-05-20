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Colisão

Jovem de moto morre em acidente com caminhão na BR 101 em Linhares

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 23 anos, se envolveu em um acidente com um caminhão na manhã deste sábado (20)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mai 2023 às 14:48

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 14:48

Motociclista morre em acidente na BR 101 em Linhares
Motociclista morre em acidente na BR 101 em Linhares Crédito: PRF
Um jovem de 23 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um caminhão na manhã deste sábado (20) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente no km 170 da rodovia.
A PRF não divulgou a dinâmica do acidente, o que teria provocado a colisão. De acordo com a corporação, a vítima, que não teve o nome informado, morava em Linhares e faleceu no local.
Procurada pela reportagem, a Eco 101 disse que a ocorrência foi registrada às 10h31. Equipes da concessionária, além da PRF e a Polícia Civil, foram ao local. O trecho está com interdição para atendimento à ocorrência, segundo a concessionária que administra a rodovia.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta de 12h para a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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