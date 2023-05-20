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Tragédia

Bebê morre e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente em Apiacá

A colisão envolveu três veículos na manhã deste sábado (20) na ES 297, na localidade de José Carlos, em Apiacá, Sul do Estado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mai 2023 às 16:46

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 16:46

Bebê morre e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente em Apiacá
Bebê morre e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente em Apiacá Crédito: Reprodução/ Blog Alan Gonçalves
Uma bebê morreu em um grave acidente entre um Ford Ka, um Volkswagen Fox e um caminhão, na manhã deste sábado (20). A batida na ES 297, na localidade de José Carlos, em Apiacá, no Sul do Espírito Santo,  deixou outras cinco pessoas feridas.
A batida foi por volta das 7h30. À Polícia Militar, o motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, contou aos polícias que seguia pela rodovia no sentido Bom Jesus do Norte para Apiacá, e que o Fox estava logo atrás dele, na mesma mão de direção, Já o Ka vinha no sentido contrário.
Ele contou que o motorista do Fox teria tentado iniciar uma ultrapassagem, momento em que o condutor do Ka se assustou e lançou o carro para o lado do caminhão, batendo contra a lateral da cabine e, em seguida, de frente com o outro carro.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam socorro às vítimas.
Em seguida, a equipe foi informada que no veículo Ka estavam o motorista, que ficou preso às ferragens, e uma mulher, ambos de 32 anos, além dos filhos do casal, uma menino de 9 anos, uma menina de 5 e um bebê, também menina, de apenas 1 ano.
O bebê chegou a ser socorrido por populares e foi encaminhado imediatamente a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade.
A mulher foi encaminhada para o Hospital São José do Calçado, enquanto os demais ocupantes e também o condutor do Fox foram socorridos e levados para o Hospital São Vicente de Paula, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, uma vez que o acidente aconteceu na divisa entre os estados.
Devido ao estado de saúde dos motoristas, que permaneceram hospitalizados, a polícia não conseguiu colher as demais versões quanto ao fato.
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo também chegou a ser acionado, mas informou que quando chegou ao local o socorro das vítimas já havia sido feito por equipes do Rio de Janeiro e Samu.
A perícia, de acordo com a Polícia Civil, foi acionada para a ocorrência, mas a família dispensou o serviço de necropsia e o corpo da vítima, um bebê, foi liberado pelo hospital ao serviço funerário.
A prefeitura de Apiacá, lamentou o acidente que vitimou a filha da servidora Lorraine Palmares, que estava com a família no Fox. 

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