Bebê morre e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente em Apiacá Crédito: Reprodução/ Blog Alan Gonçalves

Uma bebê morreu em um grave acidente entre um Ford Ka, um Volkswagen Fox e um caminhão, na manhã deste sábado (20). A batida na ES 297, na localidade de José Carlos, em Apiacá , no Sul do Espírito Santo, deixou outras cinco pessoas feridas.

A batida foi por volta das 7h30. À Polícia Militar , o motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, contou aos polícias que seguia pela rodovia no sentido Bom Jesus do Norte para Apiacá, e que o Fox estava logo atrás dele, na mesma mão de direção, Já o Ka vinha no sentido contrário.

Ele contou que o motorista do Fox teria tentado iniciar uma ultrapassagem, momento em que o condutor do Ka se assustou e lançou o carro para o lado do caminhão, batendo contra a lateral da cabine e, em seguida, de frente com o outro carro.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam socorro às vítimas.

Em seguida, a equipe foi informada que no veículo Ka estavam o motorista, que ficou preso às ferragens, e uma mulher, ambos de 32 anos, além dos filhos do casal, uma menino de 9 anos, uma menina de 5 e um bebê, também menina, de apenas 1 ano.

O bebê chegou a ser socorrido por populares e foi encaminhado imediatamente a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade.

A mulher foi encaminhada para o Hospital São José do Calçado, enquanto os demais ocupantes e também o condutor do Fox foram socorridos e levados para o Hospital São Vicente de Paula, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro , uma vez que o acidente aconteceu na divisa entre os estados.

Devido ao estado de saúde dos motoristas, que permaneceram hospitalizados, a polícia não conseguiu colher as demais versões quanto ao fato.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo também chegou a ser acionado, mas informou que quando chegou ao local o socorro das vítimas já havia sido feito por equipes do Rio de Janeiro e Samu.

A perícia, de acordo com a Polícia Civil , foi acionada para a ocorrência, mas a família dispensou o serviço de necropsia e o corpo da vítima, um bebê, foi liberado pelo hospital ao serviço funerário.