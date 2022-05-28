Jovem é baleado e preso após atirar para fugir da PM na Serra

Um homem de 21 anos foi preso na noite desta sexta-feira (27) após tentar fugir de uma abordagem policial e atirar contra militares que tentaram capturá-lo. O caso aconteceu na Rodovia ES 010, próximo a Praia da Baleia, na Serra

Houve confronto e o suspeito chegou a ser baleado na perna esquerda pelos policiais. Ele foi socorrido e levado para a UPA de Castelândia, sendo posteriormente encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência sob escolta.

Troca de tiros ocorreu na ES 010, próximo à Curva da Baleia, em Manguinhos Crédito: TV Gazeta

Segundo informações da Polícia Militar , tudo começou quando o veículo onde estava o suspeito passou ao lado de uma viatura.

"O passageiro, que estava ao lado do condutor, tentou se esconder e esse fato chamou a atenção da equipe que, imediatamente, deu sinal de parada ao motorista que obedeceu e encostou o carro", informou a corporação.

Ao determinar que os ocupantes deixassem o veículo e de posicionassem atrás do carro, o passageiro demonstrou nervosismo, de acordo com o relato da PM. Ele se aproveitou do momento em que os militares se aproximaram do condutor e correu em direção à areia da praia.

Neste momento os policiais solicitaram apoio via rádio e o suspeito começou a atirar contra os militares, que revidaram. Depois, segundo a PM, o indivíduo cessou os disparos mas continuou a fuga.

"Os policiais continuaram o acompanhamento e ao notar que seria alcançado, atirou novamente contra os policiais, que revidaram", diz a PM. Foi neste momento que o suspeito foi atingido na perna esquerda.

Com o homem foi encontrada uma arma com seletor para tornar o armamento automático e munições. No caminho por onde o indivíduo percorreu foi encontrado outro carregador, porém estava vazio.

Segundo a Polícia Civil , o homem foi ouvido na delegacia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função.

Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.

Enquanto ocorria a perseguição pela praia, outro grupo de militares permaneceu com o condutor do veículo no local da abordagem.

Ele relatou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando ao terminar uma corrida no bairro Morada de Laranjeiras, o suspeito viu o letreiro no carro e solicitou uma viagem para Jacaraípe.

O motorista disse que seguiu o destino até que foi parado pela PM, próximo à Manguinhos. Nesse momento, o passageiro pediu para que ele não parasse, pois estava armado. Porém, temendo pela sua vida, o motorista encostou o carro.