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Ferido na perna

Jovem é baleado e preso após atirar para fugir da PM na Serra

Policiais abordaram o veículo após notarem que o suspeito, ao passar pela viatura, abaixou dentro do carro. Na fuga, houve troca de tiros com os militares, que atingiram a perna esquerda do rapaz

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 16:17

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

28 mai 2022 às 16:17
Um homem de 21 anos foi preso na noite desta sexta-feira (27) após tentar fugir de uma abordagem policial e atirar contra militares que tentaram capturá-lo. O caso aconteceu na Rodovia ES 010, próximo a Praia da Baleia, na Serra.
Houve confronto e o suspeito chegou a ser baleado na perna esquerda pelos policiais. Ele foi socorrido e levado para a UPA de Castelândia, sendo posteriormente encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência sob escolta.
Ocupantes do carro foram assaltados na região da curva da baleia, em Jacaraípe
Troca de tiros ocorreu na ES 010, próximo à Curva da Baleia, em Manguinhos Crédito: TV Gazeta
Segundo informações da Polícia Militar, tudo começou quando o veículo onde estava o suspeito passou ao lado de uma viatura. 
"O passageiro, que estava ao lado do condutor, tentou se esconder e esse fato chamou a atenção da equipe que, imediatamente, deu sinal de parada ao motorista que obedeceu e encostou o carro", informou a corporação.
Ao determinar que os ocupantes deixassem o veículo e de posicionassem atrás do carro, o passageiro demonstrou nervosismo, de acordo com o relato da PM. Ele se aproveitou do momento em que os militares se aproximaram do condutor e correu em direção à areia da praia.
Neste momento os policiais solicitaram apoio via rádio e o suspeito começou a atirar contra os militares, que revidaram. Depois, segundo a PM, o indivíduo cessou os disparos mas continuou a fuga.

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"Os policiais continuaram o acompanhamento e ao notar que seria alcançado, atirou novamente contra os policiais, que revidaram", diz a PM. Foi neste momento que o suspeito foi atingido na perna esquerda.
Com o homem foi encontrada uma arma com seletor para tornar o armamento automático e munições. No caminho por onde o indivíduo percorreu foi encontrado outro carregador, porém estava vazio.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi ouvido na delegacia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função.
Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.

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Enquanto ocorria a perseguição pela praia, outro grupo de militares permaneceu com o condutor do veículo no local da abordagem.
Ele relatou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando ao terminar uma corrida no bairro Morada de Laranjeiras, o suspeito viu o letreiro no carro e solicitou uma viagem para Jacaraípe.
O motorista disse que seguiu o destino até que foi parado pela PM, próximo à Manguinhos. Nesse momento, o passageiro pediu para que ele não parasse, pois estava armado. Porém, temendo pela sua vida, o motorista encostou o carro. 
O caso será investigado pela Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

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