Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Jovem é assassinado a tiros e cai no meio de escadaria de Colatina

Carlos Eduardo Dias Gomes, de 21 anos, sofreu duas perfurações no braço esquerdo e uma embaixo da nádega; crime ocorreu na noite de terça-feira (21)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jan 2025 às 13:13

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 13:13

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro Vila Amélia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o corpo coberto por uma manta térmica em uma escadaria. Vídeos mostram moradores na localidade, além da presença de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
Conforme o boletim de ocorrência da PM, a vítima foi identificada como Carlos Eduardo Dias Gomes. Segundo a corporação, testemunhas relataram que o rapaz estaria vendendo drogas em uma escadaria em um beco, quando o crime aconteceu. O jovem, após ter sido atingido pelos disparos, ainda correu por uma rua e depois caiu outra escadaria, e não resistiu aos ferimentos. Foi verificado que a vítima sofreu duas perfurações no braço esquerdo e uma embaixo da nádega, do mesmo lado.
No beco onde Carlos estava, os policiais encontraram e apreenderam peças de roupas: um boné branco e duas camisas de time de futebol.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, afirmou a corporação.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

+Reportagens

Casal é algemado dentro de casa e assaltantes levam ouro em Colatina

Mulher leva facadas após negar dinheiro para companheiro comprar cachaça no ES

Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Jovem agride companheira, corta cabelo e tenta cortar orelha dela em Viana

Acidente com três ônibus do Transcol deixa feridos em terminal na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Militar Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados