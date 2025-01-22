Jovem é assassinado a tiros e cai no meio de escadaria de Colatina

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro Vila Amélia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o corpo coberto por uma manta térmica em uma escadaria. Vídeos mostram moradores na localidade, além da presença de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a vítima foi identificada como Carlos Eduardo Dias Gomes. Segundo a corporação, testemunhas relataram que o rapaz estaria vendendo drogas em uma escadaria em um beco, quando o crime aconteceu. O jovem, após ter sido atingido pelos disparos, ainda correu por uma rua e depois caiu outra escadaria, e não resistiu aos ferimentos. Foi verificado que a vítima sofreu duas perfurações no braço esquerdo e uma embaixo da nádega, do mesmo lado.

No beco onde Carlos estava, os policiais encontraram e apreenderam peças de roupas: um boné branco e duas camisas de time de futebol.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, afirmou a corporação.