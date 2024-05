Nas redes sociais

Jovem de Pinheiros foi morto por causa de sinal de facção rival feito durante live

Investigação da polícia resultou na apreensão de três adolescentes, investigados por envolvimento no crime; PC concluiu que Felipe Braga Pinheiro foi executado devido a um gesto feito por uma prima em uma transmissão

3 min de leitura min de leitura

Três adolescentes foram apreendidos durante uma operação policial realizada na manhã desta quarta-feira (29), no Bairro Santo Antônio, em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Os indivíduos eram procurados por serem suspeitos de participação no homicídio de Felipe Braga Pinheiro, de 19 anos, ocorrido no dia 6 de abril. Investigações da polícia apontaram que a vítima não tinha histórico de envolvimento na criminalidade.

De acordo com o delegado da cidade, Dr. Jameson Santos Amaral, a motivação do crime partiu de uma live no Instagram que Felipe fez com algumas primas dias antes de ser morto. Durante a live, umas das primas de Felipe teria feito o número "três" com os dedos, um sinal que indica uma determinada facção criminosa da cidade.

Posteriormente, Felipe foi a uma festa no Bairro Santo Antônio, onde foi reconhecido por criminosos da facção criminosa PGS – “Bonde do Planalto – Galileia – Santo Antônio”, que atua no tráfico de drogas nos bairros mencionados na sigla. Como a facção é rival da facção criminosa "BDD – Tudo 3", os criminosos começaram a agredir Felipe com socos, chutes e pedradas. Logo após, um homem de 24 anos, apontado como o mandante do crime, chegou ao local e determinou que Felipe fosse executado.

O corpo de Felipe foi encontrado em uma vegetação próxima ao Bairro Santo Antônio. Segundo o delegado, "a vítima foi encontrada com a cabeça completamente desfigurada, possivelmente por golpes de enxada e tiros. No local do crime, foram encontrados projéteis de munições calibres 9mm, 380 e 38”, afirmou o Dr. Jameson Santos Amaral.

Apreensões

De acordo com o delegado da cidade, as investigações, que foram iniciadas imediatamente, indicavam a participação de, no mínimo, sete pessoas no crime. Por isso, foram solicitados à justiça mandados de busca e apreensão domiciliares para as residências dos sete suspeitos.

No dia 30 de abril, policiais civis e militares realizaram uma operação que culminou na prisão de dois suspeitos. Os policiais foram à residência do investigado de 24 anos, acusado de ser o mandante do crime, e o prenderam. Em seguida, dirigiram-se à residência de outro investigado, de 27 anos, também acusado de participação no crime. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, com 17 munições intactas do mesmo calibre.

Com o avanço das investigações, foi indicada a participação de menores de 17, 16 e 14 anos no crime. Todos eles, segundo o delegado, eram integrantes de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas no bairro Santo Antônio. "Em suas declarações, os menores confessaram a autoria do crime e descreveram em detalhes como assassinaram a vítima. Novas diligências estão sendo realizadas, e novas prisões poderão ocorrer em breve”, completou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, os adolescentes foram encaminhados à Unidade de Internação Provisória Norte (UNIP-Norte), em Linhares, onde ficarão à disposição da justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta