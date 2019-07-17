Home
Jovem com bebê no colo é morta pelo namorado no meio da rua na Serra

Carla Cristina Rangel Rodrigues, de 25 anos, foi assassinada com um golpe de canivete no peito

Gazeta Online

Publicado em 17 de julho de 2019 às 10:56

 - Atualizado há 6 anos

Caso foi registrado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Uma jovem de 25 anos foi assassinada com um golpe de canivete no peito durante uma briga com o namorado, 28 anos, na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro São Marcos, na Serra. Carla Cristina Rangel Rodrigues foi assassinada no meio da rua, na frente do filho do casal.

A mãe do acusado confirmou para a polícia que o filho, identificado como Wiliam, matou Carla. A mulher disse que presenciou a briga do casal e o momento em que ele golpeou a namorada no peito.

Ainda segundo a mãe do acusado, a briga começou por volta de 3h. Carla, que tem um filho com Wiliam, mas morava em outra casa, foi dormir na residência do acusado na noite desta terça (16). Ele teria visto mensagens no celular dela e, com ciúmes, passou a questioná-la.

O casal começou a discutir dentro de casa e a briga foi parar no meio rua, onde a vítima acabou assassinada. A mãe de Wiliam revelou que as brigas entre o filho e a namorada eram constantes.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

