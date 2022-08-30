Jabuti é apreendido em operação contra tráfico de drogas em Colatina

Uma operação em combate ao tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (30), no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Estado, resultou em uma apreensão inusitada. Além dos entorpecentes e materiais para a venda, a Polícia Militar encontrou um jabuti dentro de uma das residência, porém não nas quais foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
Segundo a PM, o animal foi resgatado em um local de piso grosso dentro da casa, que não tinha relação com o tráfico de drogas. Na residência, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime Ambiental. Em outra casa ainda foram encontrados três pássaros em gaiolas.
Jabuti é apreendido em Colatina
As buscas também resultaram na apreensão de duas balanças de precisão, 43 papelotes de cocaína, material para embalo das drogas, e um simulacro. A proprietária da casa, os materiais encontrados e os animais resgatados foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. Posteriormente, o réptil foi levado para a Companhia de Polícia Ambiental da cidade.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber qual encaminhamento foi dado aos animais. Assim que houver retorno o texto será atualizado.
COELHO APREENDIDO EM ABORDAGEM POLICIAL
Essa não é a primeira vez que a Polícia Militar de Colatina é surpreendida durante uma apreensão. Em 2020, policiais abordaram uma moto com dois ocupantes próximo ao bairro Luiz Iglesias e, dentro da mochila de um deles, encontraram a droga, o dinheiro e... um coelho!
Na ocasião, o detidos e o material apreendido (inclusive o coelho) foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. Segundo o Capitão Balbino, da PM, o animal foi levado para a delegacia para que não fosse deixado na estrada. Ele foi incluído na ocorrência e entregue para a Polícia Ambiental.