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Jabuti é apreendido em operação contra tráfico de drogas em Colatina

Além das drogas e materiais para a venda dos entorpecentes, a Polícia Militar encontrou o animal em uma residência; o bicho e os demais itens foram recolhidos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 ago 2022 às 19:01

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 19:01

Jabuti é apreendido em operação contra tráfico em Colatina
O Jabuti foi apreendido em operação contra tráfico de drogas em Colatina Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Uma operação em combate ao tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (30), no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Estado, resultou em uma apreensão inusitada. Além dos entorpecentes e materiais para a venda, a Polícia Militar encontrou um jabuti dentro de uma das residência, porém não nas quais foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
Segundo a PM, o animal foi resgatado em um local de piso grosso dentro da casa, que não tinha relação com o tráfico de drogas. Na residência, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime Ambiental. Em outra casa ainda foram encontrados três pássaros em gaiolas.

Jabuti é apreendido em Colatina

As buscas também resultaram na apreensão de duas balanças de precisão, 43 papelotes de cocaína, material para embalo das drogas, e um simulacro. A proprietária da casa, os materiais encontrados e os animais resgatados foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. Posteriormente, o réptil foi levado para a Companhia de Polícia Ambiental da cidade.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber qual encaminhamento foi dado aos animais. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

COELHO APREENDIDO EM ABORDAGEM POLICIAL

Essa não é a primeira vez que a Polícia Militar de Colatina é surpreendida durante uma apreensão. Em 2020, policiais abordaram uma moto com dois ocupantes próximo ao bairro Luiz Iglesias e, dentro da mochila de um deles, encontraram a droga, o dinheiro e... um coelho!
Coelho é apreendido em abordagem policial em Colatina
Em 2020, este coelhinho foi apreendido em uma abordagem policial em Colatina Crédito: Polícia Militar
Na ocasião, o detidos e o material apreendido (inclusive o coelho) foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. Segundo o Capitão Balbino, da PM, o animal foi levado para a delegacia para que não fosse deixado na estrada. Ele foi incluído na ocorrência e entregue para a Polícia Ambiental.

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