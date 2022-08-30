Dupla é presa por extrair areia no Parque Paulo César Vinha

A areia era extraída ilegalmente na área de amortecimento do Parque Paulo César Vinha e levada de caminhão Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Dois homens foram presos pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (30), em Vila Velha , por extração ilegal de areia na área de amortecimento (entorno) no Parque Estadual Paulo César Vinha, às margens da Rodovia do Sol. Os suspeitos foram surpreendidos por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente (DELEMAPH), quando carregavam a areia em um caminhão.

Segundo a corporação, além da proibição de retirada de areia do parque, a atividade criminosa também coloca em risco a integridade da própria rodovia em função da proximidade com que a extração era realizada.

PF ainda destaca que a areia é revendida a pequenas lojas de material de construção que, ao comprarem essa areia, alimentam a rede criminosa que envolve a extração clandestina.

A areia retirada irregularmente era revendida para pequenas lojas de material d econstrução Crédito: Divulgação | Polícia Federal, Montagem | A Gazeta

Os dois suspeitos foram autuados pela prática de crime ambiental (art.55, da Lei 9605/98) e por crimes de usurpação (art. 2º, da Lei 8176/91) com penas que, combinadas, podem chegar a seis anos de detenção.

O que é uma zona de amortecimento? Uma zona de amortecimento é uma área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação, como é o Parque Estadual Paulo César Vinha. O trecho tem como objetivo proteger a unidade de conservação.

LOCAL FOI ALVO DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM JULHO

Em julho deste ano, um grupo foi preso pela Polícia Federal também pela prática de extração ilegal de areia no Parque Estadual Paulo César Vinha. Na ocasião, quatro homens foram surpreendidos pelos agentes quando carregavam a areia em um caminhão às margens da Rodovia do Sol.

Os suspeitos foram autuados por crime ambiental e por crimes de usurpação.

AMBIENTALISTA DEU NOME AO PARQUE

A extração irregular de areia no local é uma luta enfrentada há décadas no Espírito Santo. O principal defensor dessa causa foi Paulo César Vinha, biólogo assassinado aos 36 anos . Ele era colaborador do Greenpeace e denunciava com frequência a extração irregular de areia na região. O pesquisador foi morto em 1993 e, no ano seguinte, a área passou a se chamar Parque Estadual Paulo César Vinha, em homenagem ao empenho dele à causa.