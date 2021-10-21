Irmãos são assassinados a tiros em fazenda na Serra

Manoel e Reginaldo foram mortos a tiros em fazenda na Serra Crédito: Montagem | A Gazeta

Dois irmãos foram assassinados a tiros dentro de uma casa na Fazenda Pedra Negra, localizada na região de Muribeca, zona rural da Serra . O duplo homicídio aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira (20).

As vítimas foram identificadas pela polícia como Manoel Vicente de Souza, de 47 anos, e o trabalhador rural Reginaldo Vicente de Souza, de 36 anos. Um irmão deles contou à polícia que estava dormindo em um quarto dos fundos de casa quando ouviu os tiros.

Ao verificar do que se tratava, viu os irmãos caídos no chão. Assustado com a cena, ele se escondeu atrás da geladeira. Manoel foi atingido com dois tiros no rosto e um na mão esquerda. Já Reginaldo foi baleado com três tiros no tórax e três na cabeça.

Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o morador avistou um homem "branco, baixo e obeso" fugir do local com uma arma.

Após isso, pulou a janela e comunicou o caso aos familiares que também moram na região. O Samu foi acionado, mas constatou que Reginaldo e Manuel estavam mortos. Os familiares disseram à polícia que desconhecem a motivação e a autoria do crime.

Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML ), em Vitória. O caso foi registrado por policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Acionada pela reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da DHPP da Serra, e que até o momento nenhum suspeito foi detido e diligências estão em andamento.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.