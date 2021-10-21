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Duplo homicídio

Irmãos são assassinados a tiros em fazenda na Serra

Manoel Vicente de Souza, de 47 anos, e Reginaldo Vicente de Souza, de 36, estavam na Fazenda Pedra Negra, em Muribeca, na Serra, quando foram baleados. Eles morreram no local
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 out 2021 às 09:03

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 09:03

Manoel e Reginaldo foram mortos a tiros em fazenda na Serra
Manoel e Reginaldo foram mortos a tiros em fazenda na Serra Crédito: Montagem | A Gazeta
Dois irmãos foram assassinados a tiros dentro de uma casa na Fazenda Pedra Negra, localizada na região de Muribeca, zona rural da Serra. O duplo homicídio aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira (20).
As vítimas foram identificadas pela polícia como Manoel Vicente de Souza, de 47 anos, e o trabalhador rural Reginaldo Vicente de Souza, de 36 anos. Um irmão deles contou à polícia que estava dormindo em um quarto dos fundos de casa quando ouviu os tiros.
Ao verificar do que se tratava, viu os irmãos caídos no chão. Assustado com a cena, ele se escondeu atrás da geladeira. Manoel foi atingido com dois tiros no rosto e um na mão esquerda. Já Reginaldo foi baleado com três tiros no tórax e três na cabeça.
Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o morador avistou um homem "branco, baixo e obeso" fugir do local com uma arma. 
Após isso, pulou a janela e comunicou o caso aos familiares que também moram na região. O Samu foi acionado, mas constatou que Reginaldo e Manuel estavam mortos. Os familiares disseram à polícia que desconhecem a motivação e a autoria do crime.
Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O caso foi registrado por policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Acionada pela reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da DHPP da Serra, e que até o momento nenhum suspeito foi detido e diligências estão em andamento.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Atualização

21/10/2021 - 6:13
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até a tarde desta quinta-feira (21), e que o caso seguirá sob investigação na DHPP da Serra. O texto foi atualizado.

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