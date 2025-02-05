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Irmãos são agredidos e presos após tentativa de assalto em Vila Velha

Suspeitos renderam motociclista, que percebeu que arma que eles usavam era falsa e reagiu; houve uma confusão generalizada, com agressão à dupla, até a chegada da PM ao local

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 11:21

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

05 fev 2025 às 11:21
Uma tentativa de assalto resultou em uma confusão generalizada que terminou com dois irmãos agredidos e presos em Jardim Marilândia, Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, Wenderson Nunes Cantilho, de 31 anos, e Anderly Nunes Cantilho, de 44, teriam utilizado uma pistola falsa para abordar um motociclista e tentar roubá-lo. No entanto, a vítima percebeu que se tratava de um simulacro e reagiu, tentando fugir, mas foi agredida pelos suspeitos. Populares que presenciaram a cena intervieram e passaram a agredir a dupla.
Segundo o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os irmãos foram levados ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico, enquanto a vítima, que apresentava diversas escoriações e ferimentos no rosto, foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) da Glória. Durante o atendimento, um dos suspeitos chegou a ameaçar o policial que o escoltava.
Após receberem alta, os irmãos foram levados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou, em nota, que Wenderson e Anderly foram autuados em flagrante por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e que seriam encaminhados ao sistema prisional. A moto usada por eles na tentativa de roubo foi recolhida e encaminhada ao Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) em Riviera da Barra, Vila Velha.

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