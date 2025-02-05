Irmãos são agredidos e presos após tentativa de assalto em Vila Velha

Uma tentativa de assalto resultou em uma confusão generalizada que terminou com dois irmãos agredidos e presos em Jardim Marilândia, Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, Wenderson Nunes Cantilho, de 31 anos, e Anderly Nunes Cantilho, de 44, teriam utilizado uma pistola falsa para abordar um motociclista e tentar roubá-lo. No entanto, a vítima percebeu que se tratava de um simulacro e reagiu, tentando fugir, mas foi agredida pelos suspeitos. Populares que presenciaram a cena intervieram e passaram a agredir a dupla.

Segundo o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os irmãos foram levados ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico, enquanto a vítima, que apresentava diversas escoriações e ferimentos no rosto, foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) da Glória. Durante o atendimento, um dos suspeitos chegou a ameaçar o policial que o escoltava.