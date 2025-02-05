Mulher vai parar embaixo de carreta em movimento na Serra e escapa ilesa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma carreta bate atrás de uma moto, fazendo com que a motociclista vá parar embaixo do veículo. Apesar do susto, a mulher escapou ilesa do acidente, que aconteceu na terça-feira (4) na Avenida Presidente Castelo Branco, via paralela à BR 101 , em Carapina Grande, na Serra.

As imagens mostram quando a motociclista sai da rua Manoel Carlos Miranda e acessa a Avenida Castelo Branco. Logo depois, a carreta bate na traseira na moto, fazendo com que ela caia. O veículo continua andando e a mulher fica embaixo, enquanto a moto é jogada para o lado.

Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, funcionários de uma loja de calçados que fica em frente ao local do acidente ajudaram a resgatar a mulher. Eles contaram que a colisão poderia ter tido um final muito pior, já que partes do chassi da carreta bateram na cabeça da motociclista. Ela afirmou não ter sofrido nenhum ferimento grave por estar usando capacete.

Moto e capacete da mulher que foi parar embaixo da carreta Crédito: Daniel Marçal