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Mulher vai parar embaixo de carreta em movimento na Serra e escapa ilesa

Motociclista foi derrubada pelo veículo e disse que, quando caiu embaixo da carreta, partes do chassi a atingiram, mas capacete a salvou de ferimentos mais graves

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 10:10

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 fev 2025 às 10:10
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma carreta bate atrás de uma moto, fazendo com que a motociclista vá parar embaixo do veículo. Apesar do susto, a mulher escapou ilesa do acidente, que aconteceu na terça-feira (4) na Avenida Presidente Castelo Branco, via paralela à BR 101, em Carapina Grande, na Serra. 
As imagens mostram quando a motociclista sai da rua Manoel Carlos Miranda e acessa a Avenida Castelo Branco. Logo depois, a carreta bate na traseira na moto, fazendo com que ela caia. O veículo continua andando e a mulher fica embaixo, enquanto a moto é jogada para o lado.
Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, funcionários de uma loja de calçados que fica em frente ao local do acidente ajudaram a resgatar a mulher. Eles contaram que a colisão poderia ter tido um final muito pior, já que partes do chassi da carreta bateram na cabeça da motociclista. Ela afirmou não ter sofrido nenhum ferimento grave por estar usando capacete. 
Moto e capacete da mulher que foi parar embaixo da carreta
Moto e capacete da mulher que foi parar embaixo da carreta Crédito: Daniel Marçal
Os funcionários do comércio contaram que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas a mulher estava bem e sem nenhum ferimento grave. Ela até já havia combinado de ir buscar a moto e o capacete, que acabaram ficando no local do acidente. Ainda segundo o relato dos trabalhadores que presenciaram a batida, o motorista da carreta ficou a todo momento no lugar da colisão para dar assistência à vítima.

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