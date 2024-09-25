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"Associação criminosa"

Irmãos e jovem são presos por tráfico e ligação com morte em Itapemirim

Três homens foram presos, suspeitos de crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção de menores e ligação com um homicídio que chocou o município
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

25 set 2024 às 17:24

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 17:24

Capturas de tela mostram suspeitos ostentando armas na internet e o momento em descem da viatura da PM já presos nesta terça-feira (24)
Imagens mostram suspeitos ostentando armas na internet e o momento em descem da viatura da PM já presos nesta terça-feira (24) Crédito: Montagem A Gazeta
Dois irmãos, de 18 e 19 anos, foram presos na manhã de terça-feira (24), suspeitos de envolvimento em trocas de tiros no bairro Joacima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os mandados de prisão foram cumpridos pelas polícias Civil e Militar no mesmo bairro. Imagens divulgadas pela polícia mostram os suspeitos ostentando armas em redes sociais. O vídeo foi gravado e publicado neste mês. Um terceiro jovem, de 25 anos, foi preso por determinação da Justiça. Uma arma, dinheiro, munições e objetos supostamente oriundos de furtos foram apreendidos.
Segundo a Polícia Civil, os presos são suspeitos de integrar uma associação criminosa envolvida em um recente histórico de violência, "incluindo o homicídio de Miqueias Rufino da Silva e diversos disparos de arma de fogo, alguns dos quais não atingiram terceiros". O homicídio, noticiado por A Gazeta em 13 de setembro, ocorreu quando dois atiradores em uma moto dispararam contra a vítima, que aguardava para cortar o cabelo em frente a uma barbearia, no distrito de Itaoca, em Itapemirim. O rapaz morreu no local, e outros dois também foram baleados no ataque.
A vítima estava em frente à barbearia, cuja porta preta aparece fechada na imagem. Os tiros atingiram a vidraça da loja ao lado
Executado, Miqueias estava em frente à barbearia, cuja porta preta aparece fechada na imagem. Os tiros também atingiram a vidraça da loja ao lado Crédito: Matheus Passos

Sobre as prisões

As prisões de três suspeitos, incluindo dois irmãos, ocorreram na manhã de terça-feira (24) no bairro Joacima, em Itapemirim. Ao chegarem a um dos alvos, os policiais foram recebidos pela mãe dos irmãos, que informou que os filhos estavam morando em uma casa ao lado e só iam à sua residência para comer e dormir, pois ela não aprovava o estilo de vida deles. Os nomes não foram divulgados. 
Irmãos e jovem são presos por tráfico e ligação com morte em Itapemirim
A Polícia Civil relatou que encontrou os irmãos na casa indicada, e, após revistá-los, "nada ilícito foi encontrado". No entanto, ao revistar o quarto que eles utilizavam na casa da mãe, os policiais encontraram um revólver calibre 38, municiado com seis balas, escondido debaixo de um colchão. Além disso, apreenderam uma bolsa com mais seis munições calibre 38 e uma munição calibre 9mm.
Arma apreendida na operação que prendeu trio
Arma apreendida na operação que prendeu trio Crédito: Polícia Militar
Em outra residência no mesmo bairro, um terceiro suspeito, de 25 anos, foi preso em cumprimento de um mandado de prisão. Nada ilícito foi encontrado no local durante as buscas.
Segundo delegado Edson Lopes, titular da Delegacia de Itapemirim, dois dos presos estão envolvidos em várias trocas de tiros no município e aparecem em um vídeo nas redes sociais ostentando armas de fogo. "As investigações continuam para identificar e prender todos os envolvidos", afirmou o delegado.
Os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito. Além disso, estavam com mandado de prisão temporária pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).  

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