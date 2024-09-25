Perícia revela que airbag defeituoso causou morte de motorista em Vila Velha

Airbag defeituoso causou morte de motorista em Vila Velha, diz perícia Crédito: Divulgação | Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES)

Na madrugada do dia 27 de abril deste ano, no cruzamento das avenidas Carioca e Luciano das Neves, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, o motorista de um Honda Civic morreu após colidir com um ônibus do Sistema Transcol . Quase cinco meses depois, a Polícia Científica do Espírito Santo informou que a falha em um airbag foi identificado como o fator crítico para a causa da morte do condutor.

Segundo a corporação, o exame pericial no local de acidente trouxe à tona falhas críticas no sistema de airbag do Honda Civic. Conforme o laudo, o motorista do carro avançou o sinal vermelho, colidindo com o ônibus, que tinha preferência.

A análise da cena revelou também que o pavimento estava molhado devido à chuva, complicando ainda mais as condições de tráfego.

“Entretanto, a falha no airbag do Honda Civic, fabricado pela Takada, foi identificada como o fator crítico. Durante a expansão, o insuflador do airbag colapsou, lançando fragmentos metálicos que causaram ferimentos fatais ao motorista”, explicou a Polícia Científica.

Ainda segundo a corporação, este tipo de defeito tem sido alvo de recalls em todo o mundo, incluindo milhões de veículos nos Estados Unidos, conforme relatado por fontes como o órgão nacional de Segurança Rodoviária norte-americano (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA).

O perito Alberto Tirello Maia, que recentemente apresentou um método inovador de determinação de velocidade no XXVII Congresso Nacional de Criminalística, utilizou técnicas avançadas para reconstruir o acidente e validar suas conclusões.

Airbag defeituoso causou morte de motorista em Vila Velha

Alerta para a necessidade de manutenção

A Polícia Científica do Espírito Santo alertou para a necessidade de manter a manutenção veicular em dia e de atender aos recalls emitidos pelos fabricantes, assim como verificar a existência de recall ao comprar um carro usado.

“A segurança no trânsito não depende apenas da habilidade dos motoristas, mas também da integridade dos sistemas de segurança dos veículos” concluiu a corporaçãoo.

No site da Secretaria Nacional de Trânsito, é possível checar se o veículo precisa do recall por conta do airbag. É só ir ao site: portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/recall , e colocar o número do chassi ou da placa e buscar.

TV Globo, divulgou Em agosto deste ano, o programa Fantástico, da, divulgou que quase 2,5 milhões de carros estão circulando no Brasil com airbags defeituosos . Os equipamentos são da marca japonesa Takata (a mesma do Honda Civic envolvida no acidente) foram usadas em carros fabricados por 17 montadores entre os anos 2001 e 2018.

Conforme explicou o Fantástico, da TV Globo, para inflar o airbag, quando acionado, a Takata utilizava um composto químico chamado nitrato de amônio. Mas, ao longo dos anos e em contato com calor e umidade, o composto se torna altamente explosivo, além de poder corroer partes metálicas do equipamento.