Perícia revela que airbag defeituoso causou morte de motorista em Vila Velha

Na madrugada do dia 27 de abril deste ano, no cruzamento das avenidas Carioca e Luciano das Neves, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, o motorista de um Honda Civic morreu após colidir com um ônibus do Sistema Transcol. Quase cinco meses depois, a Polícia Científica do Espírito Santo informou que a falha em um airbag foi identificado como o fator crítico para a causa da morte do condutor.
Segundo a corporação, o exame pericial no local de acidente trouxe à tona falhas críticas no sistema de airbag do Honda Civic. Conforme o laudo, o motorista do carro avançou o sinal vermelho, colidindo com o ônibus, que tinha preferência.
A análise da cena revelou também que o pavimento estava molhado devido à chuva, complicando ainda mais as condições de tráfego.
“Entretanto, a falha no airbag do Honda Civic, fabricado pela Takada, foi identificada como o fator crítico. Durante a expansão, o insuflador do airbag colapsou, lançando fragmentos metálicos que causaram ferimentos fatais ao motorista”, explicou a Polícia Científica.
Ainda segundo a corporação, este tipo de defeito tem sido alvo de recalls em todo o mundo, incluindo milhões de veículos nos Estados Unidos, conforme relatado por fontes como o órgão nacional de Segurança Rodoviária norte-americano (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA).
O perito Alberto Tirello Maia, que recentemente apresentou um método inovador de determinação de velocidade no XXVII Congresso Nacional de Criminalística, utilizou técnicas avançadas para reconstruir o acidente e validar suas conclusões.
Airbag defeituoso causou morte de motorista em Vila Velha
Alerta para a necessidade de manutenção
A Polícia Científica do Espírito Santo alertou para a necessidade de manter a manutenção veicular em dia e de atender aos recalls emitidos pelos fabricantes, assim como verificar a existência de recall ao comprar um carro usado.
“A segurança no trânsito não depende apenas da habilidade dos motoristas, mas também da integridade dos sistemas de segurança dos veículos” concluiu a corporaçãoo.
No site da Secretaria Nacional de Trânsito, é possível checar se o veículo precisa do recall por conta do airbag. É só ir ao site: portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/recall, e colocar o número do chassi ou da placa e buscar.
Em agosto deste ano, o programa Fantástico, da TV Globo, divulgou que quase 2,5 milhões de carros estão circulando no Brasil com airbags defeituosos. Os equipamentos são da marca japonesa Takata (a mesma do Honda Civic envolvida no acidente) foram usadas em carros fabricados por 17 montadores entre os anos 2001 e 2018.
Conforme explicou o Fantástico, da TV Globo, para inflar o airbag, quando acionado, a Takata utilizava um composto químico chamado nitrato de amônio. Mas, ao longo dos anos e em contato com calor e umidade, o composto se torna altamente explosivo, além de poder corroer partes metálicas do equipamento.
No momento em que o airbag infla, são projetadas partes do equipamento para a parte interna do carro.