Pai é preso suspeito de estuprar filho de quatro anos em Linhares

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar o filho, uma criança de quatro anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo A prisão aconteceu na nesta terça-feira (24), e, segundo a Polícia Civil, o indivíduo foi surpreendido pelos agentes e não teve tempo de reagir ou fugir da ação.
Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares, onde confessou parte das acusações do que ele teria cometido com a criança. Após ser interrogado, o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam os presos envolvidos em crimes sexuais.
A Polícia Civil informou que o homem de 38 anos é o 48º preso neste ano por crime de estupro na região de Linhares, Rio Bananal e Sooretama.