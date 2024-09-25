Incêndio atinge Monumento Natural Serra das Torres em Mimoso do Sul

O coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira, disse que o fogo atingiu as localidades de Itatiaia e Fortaleza, além da área que compreende a unidade de conservação no interior do município.

A Prefeitura de Mimoso do Sul afirma que disponibilizou máquinas, como carregadeiras e escavadeiras, para fazer aceiros e impedir que o fogo avance. Além da Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e proprietários de sítios da região ajudam no combate às chamas.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes da corporação e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com apoio das Defesas Civis municipais e de voluntários, atuam no combate às chamas que atingem a vegetação no Monumento Estadual Natural Serra das Torres (Monast), entre os municípios de Muqui e Mimoso do Sul, desde a noite de terça-feira (24). Na manhã desta quarta (25), segundo a corporação, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionada para ajudar na ocorrência.