Laudo revela causa da morte de taxista de Alegre encontrado em Muqui

Jamiro Alberto da Silva (destaque), de 77 anos, desapareceu na tarde de terça-feira (27), no Centro de Alegre, Crédito: Montagem A Gazeta

Conforme a corporação, o laudo da Polícia Científica (PCIES) apontou que a morte foi causada por hemorragia intracraniana, mediante ação contundente. A reportagem também perguntou se o caso segue em investigação como latrocínio, ou se o inquérito foi concluído, mas não houve resposta aos questionamentos.

Sobre o crime

Jamiro Alberto da Silva desapareceu no dia 27 de agosto, quando saiu para uma corrida com um casal. O carro dele, um Volkswagen Voyage de cor branca, foi encontrado incendiado na manhã seguinte, em uma estrada na região de Santa Fé, em Cachoeiro de Itapemirim.