Laudo revela causa da morte de taxista de Alegre encontrado em Muqui

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (25), a causa da morte do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, encontrado sem vida em Muqui, Sul do Espírito Santo, uma semana após desaparecer depois de uma corrida em Alegre, no dia 27 de agosto. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).
Conforme a corporação, o laudo da Polícia Científica (PCIES) apontou que a morte foi causada por hemorragia intracraniana, mediante ação contundente. A reportagem também perguntou se o caso segue em investigação como latrocínio, ou se o inquérito foi concluído, mas não houve resposta aos questionamentos.
Sobre o crime
Jamiro Alberto da Silva desapareceu no dia 27 de agosto, quando saiu para uma corrida com um casal. O carro dele, um Volkswagen Voyage de cor branca, foi encontrado incendiado na manhã seguinte, em uma estrada na região de Santa Fé, em Cachoeiro de Itapemirim.
Um homem de 25 anos, último passageiro do taxista, foi detido em cumprimento de mandado de prisão temporária um dia após o crime. No dia 29 de agosto, um boné e um short idênticos aos usados pelo taxista no dia do desaparecimento foram encontrados em uma casa na localidade de São Gabriel, em Muqui. O segundo suspeito, irmão do primeiro preso, foi também capturado e preso no dia 5 de setembro, em Cachoeiro de Itapemirim.