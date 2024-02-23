Homicídio em loja de conveniência de Marataízes foi em legítima defesa, aponta polícia

Tiago Costa de Oliveira foi socorrido, mas não resistiu Crédito: Leitor| A Gazeta

Investigações da Polícia Civil concluíram que o homicídio em um posto de combustível de Itapemirim, no dia 5 de fevereiro, foi em legítima defesa. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (23) pela corporação, Tiago Costa de Oliveira, que foi morto a tiros, tinha desavenças e ameaçava o atirador, além de ter tentado tomar a arma do autor.

Na ocasião, Tiago Costa de Oliveira, de 45 anos, foi morto a tiros durante uma confusão em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis no bairro Cidade Nova. O suspeito de ter atirado na vítima, Lucas Mendes Mion, de 38 anos, também foi baleado por um terceiro envolvido, que fugiu, segundo a Polícia Militar.

"O Tiago e o homem de 38 anos já tinham uma desavença e acabou que, coincidentemente, se encontraram no posto. O Tiago era a pessoa que já o ameaçava e, por conta disso, estava andando armado, embora não tivesse o porte. No dia dos fatos, quando o homem tentava ir embora da loja de conveniência, o Tiago foi até ele, acreditando que estaria armado, tentou segurá-lo e tomar a arma dele. Nesse momento, ele caiu no chão e o único meio que tinha para se defender era a arma que tinha ilegalmente, realizando um disparo que levou o Tiago a óbito" Delegado Edson Lopes Junior - Titular da Delegacia de Marataízes

No dia do crime, Lucas Mendes Mion foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 16, já que não poderia usar aquela arma, que estava registrada para posse, ou seja, só poderia estar dentro de casa. Na ocasião, o suspeito foi internado sob escolta policial.

Sobre o terceiro envolvido, de 32 anos, que atirou em Lucas, o delegado informou que o homem era amigo do Tiago, que morreu após ser baleado.

“O indivíduo se apoderou de uma pistola que estava com ele e realizou vários disparos no homem de 38 anos. Em razão disso, a gente o indiciou na tentativa de homicídio. Ele se apresentou na Delegacia confessando ter atirado no homem de 38 anos, tendo a equipe localizado a arma utilizada, pistola Beretta 6.35. Ele responde ao crime em liberdade”, relatou Edson Lopes Junior.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Lucas Mendes Mion. O espaço segue aberto.

Tiago chegou no hospital sem vida

No dia do crime, imagens que circularam nas redes sociais mostraram o momento em que Tiago Costa de Oliveira foi socorrido por uma ambulância após ser baleado. Segundo a Polícia Militar, ele foi levado para Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas já chegou sem vida. O inquérito foi concluído no último dia 15 de fevereiro e encaminhado ao Judiciário.