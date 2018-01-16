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Violência

Homens invadem abrigo e sequestram menor em Cachoeiro

Os sequestradores estavam em dois veículos e alegaram que o menor havia cometido um roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 15:14

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 15:14

Abrigo fica localizado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ludmila Smarzaro/Arquivo
Um adolescente de 12 anos foi retirado à força de dentro de um abrigo no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os sequestradores estavam em dois veículos e alegaram que o menor havia cometido um roubo. 
O segurança do abrigo contou para a Polícia Militar que, por volta das 21h, quatro homens, sendo dois em um veículo vermelho e dois em uma moto, chegaram ao abrigo procurando pelo adolescente. Eles disseram que o menor havia furtado algo que os pertencia, mas não disseram o quê.
Em seguida, mesmo sem o consentimento do menor e da equipe que trabalha no local, o retiraram do local. As equipes da PM fizeram buscas na região, mas não conseguiram encontrar o adolescente, nem os suspeitos. 
Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que o menor já retornou, mas outras informações só serão passadas na tarde desta terça-feira (16). Disse  também que todas as providências estão sendo tomadas. O fato foi comunicado ao Ministério Público, que por sua vez, encaminhou o caso para a Vara da Infância e Juventude e à autoridade policial. A secretaria solicitou reforço na segurança daquela instituição. O adolescente encontra-se em segurança e sob proteção.
O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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