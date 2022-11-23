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Violência

Homem tem carro atingido por tiros ao voltar de academia na Serra

Segundo a vítima, suspeitos em uma moto emparelharam o carro e começaram a atirar. A Polícia Civil investiga o caso, mas ninguém foi preso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 nov 2022 às 11:21

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 11:21

Criminosos atiram contra homem na Serra e atingem veículo
Marca de tiro no para-brisa do carro da vítima Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem viveu momentos de terror na noite desta terça-feira (22) e quase acabou baleado por bandidos no bairro Castelândia, na Serra. A vítima relatou à Polícia Militar que voltava de carro da academia, quando suspeitos em uma moto emparelharam o veículo e atiraram. Com medo, a vítima acelerou e fugiu pelas ruas do bairro, sendo seguida pelos criminosos, que continuaram a atirar.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem conseguiu se desvencilhar da dupla e compareceu ao Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) de Manguinhos, no mesmo município, onde pediu apoio aos militares.
Apesar dos disparos, a vítima não foi atingida, mas o veículo foi danificado: os tiros acertaram o para-brisa, a janela lateral do carro e a lataria. O homem foi orientado pelos policiais a registrar ocorrência na delegacia mais próxima.
Criminosos atiram contra homem na Serra e atingem veículo
Vidros quebrados e marca de tiro no carro da vítima Crédito: Leitor | A Gazeta
Policiais militares da Força Tática realizaram patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi encontrado ou identificado. 
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) e até a manhã desta quarta-feira (23) nenhum suspeito havia sido detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou, em nota.

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