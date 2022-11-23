Homem tem carro atingido por tiros ao voltar de academia na Serra

Marca de tiro no para-brisa do carro da vítima Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem viveu momentos de terror na noite desta terça-feira (22) e quase acabou baleado por bandidos no bairro Castelândia, na Serra. A vítima relatou à Polícia Militar que voltava de carro da academia, quando suspeitos em uma moto emparelharam o veículo e atiraram. Com medo, a vítima acelerou e fugiu pelas ruas do bairro, sendo seguida pelos criminosos, que continuaram a atirar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , o homem conseguiu se desvencilhar da dupla e compareceu ao Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) de Manguinhos, no mesmo município, onde pediu apoio aos militares.

Apesar dos disparos, a vítima não foi atingida, mas o veículo foi danificado: os tiros acertaram o para-brisa, a janela lateral do carro e a lataria. O homem foi orientado pelos policiais a registrar ocorrência na delegacia mais próxima.

Vidros quebrados e marca de tiro no carro da vítima Crédito: Leitor | A Gazeta

Policiais militares da Força Tática realizaram patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi encontrado ou identificado.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) e até a manhã desta quarta-feira (23) nenhum suspeito havia sido detido.