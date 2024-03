Na cadeia

Homem suspeito de matar cunhada a tiro é preso em Ecoporanga

Indivíduo foi capturado pela PM no distrito de Joassuba; ele estava escondido na casa de uma mulher. Filha da vítima teria relatado que era abusada pelo tio desde os cinco anos

Foi localizado e preso na tarde de domingo (17) o homem suspeito de matar a cunhada com um tiro na região do tórax na noite da última quinta-feira (14), em Ecoporanga, no Noroeste capixaba. O indivíduo foi capturado pela Polícia Militar no distrito de Joassuba, no mesmo município. Ele estava escondido na casa de uma mulher.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, o qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, testemunhas do crime disseram aos policiais que o suspeito se aproximou do local em uma motocicleta vermelha, sacou uma arma que estava na cintura e foi em direção à filha da vítima, a fim de matá-la.

Ainda segundo o boletim da PM, a vítima havia comparecido na delegacia de Ecoporanga na última quarta-feira (13) para relatar que na última sexta-feira (8) a filha dela, de 14 anos, havia dito que era abusada sexualmente pelo tio desde os cinco anos. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para não expor a identidade da filha da vítima, que é menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Preso na casa de uma mulher

Na tarde de domingo (17), policiais militares receberam a informação de que um homem com mandado de prisão em aberto estava escondido na casa de uma mulher no distrito de Joassuba, em Ecoporanga. No local, os militares fizeram um cerco e ao chamar pela moradora, o suspeito apareceu nos fundos da casa.

Ele recebeu voz de prisão e ao ser questionado sobre a arma utilizada no homicídio, o homem disse que estava ao lado da cama que estava dormindo. O indivíduo ainda contou que o conjunto de roupa que utilizou no momento do crime estava na varanda da mesma residência. Ele ainda afirmou que, realmente, efetuou os disparos que vitimaram a cunhada.

Diante dos fatos, a moradora da residência, autorizou a entrada dos policiais que apreenderam a arma de fogo, um revólver calibre 38 e munições, além de um celular, um conjunto de roupa de chuva, uma bota de borracha e uma moto. Tudo utilizado pelo homem no dia do crime. Ele foi conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, local onde foi entregue os materiais apreendidos, e a moto foi guinchada.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao presídio após os procedimentos legais.

O crime

A Polícia Militar foi informada na noite de quinta-feira (14) que uma mulher havia dado entrada no Hospital Fumatre, em Ecoporanga, ferida por um disparo de arma de fogo na região do tórax. Ela foi a óbito antes mesmo de chegar no hospital. Segundo as testemunhas do crime, o suspeito, cunhado da vítima, se aproximou da residência onde a mulher residia, sacou a arma e foi em direção à filha da vítima.

A menina adentrou no interior da residência. Enquanto isso, a vítima e o marido tentaram impedir o suspeito. No entanto, durante o conflito, o cunhado efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima e ao esposo, sendo que um dos tiros atingiu o tórax da mulher. Após os tiros, o suspeito fugiu do local.

Após o crime, a PM foi informada sobre o endereço do suspeito. No local, os agentes fizeram contato com a esposa dele, que informou que naquele dia o homem esteve em casa, recolheu alguns pertences e saiu. A mulher, que é irmã da vítima, não soube dar detalhes do paradeiro do suspeito e dos motivos dele ter, supostamente, efetuado o crime.

