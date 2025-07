Foi preso

Homem sobe em telhado para fugir da polícia após assalto em Baixo Guandu

O suspeito foi visto fugindo pelos telhados com uma mochila preta. Diversos itens foram recuperados, incluindo joias, bijuterias e utensílios.

Publicado em 12 de julho de 2025 às 15:31

Uma cena chamou a atenção dos moradores do bairro Residencial Baim, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira. Um homem de 42 anos, identificado como Marcelo Erasmo Moura, subiu em um telhado para fugir da polícia após assaltar uma casa no bairro. O suspeito foi visto fugindo pelos telhados com uma mochila preta, sendo seguido por populares. A Polícia Militar foi acionada após alerta gerado por câmeras de segurança da residência.>

No local, o suspeito se escondeu no telhado de uma casa na Rua dos Ipês, onde foi cercado. Com apoio da moradora e o uso de uma escada cedida, a equipe da polícia realizou verbalização. O suspeito resistiu à abordagem, sendo contido com uso da força. Após buscas, foram localizadas joias e a mochila que ele havia descartada. >

Uma motocicleta abandonada foi encontrada, confirmada pelo suspeito como meio utilizado no crime. Também foram encontrados os pertences dele próximos ao local. Na residência invadida, foi confirmada entrada forçada com uso de cavadeira. O autor assumiu a prática do crime e uso dos instrumentos. Diversos itens foram recuperados, incluindo joias, bijuterias e utensílios.>

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 42 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.>

