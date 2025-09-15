Entenda

Homem que fabricava anabolizantes no ES é preso após denúncia de site de vendas

Kindermann Novaes foi localizado com frascos, rótulos e equipamentos em Vila Velha; ele já tinha sido detido por crime semelhante em 2021

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:31

Uma denúncia feita pela equipe de inteligência de um site de vendas levou a Polícia Civil do Espírito Santo a descobrir um laboratório clandestino de produção de anabolizantes no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O responsável pelo local foi preso em flagrante na última quinta-feira (11), e os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (15). O nome do suspeito não foi divulgado, mas a reportagem de A Gazeta apurou que trata-se de Kindermann Oliveira Novaes, de 33 anos.

Kindermann Oliveira Novaes, de 33 anos, foi preso em flagrante na última quinta-feira (11) Crédito: Reprodução | Redes sociais

Segundo o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), o site de vendas acionou a polícia em fevereiro deste ano, após identificar compras suspeitas de insumos usados na fabricação das substâncias. O comprador foi monitorado e o mandado de prisão foi expedido.

A polícia foi, inicialmente, na casa do pai de Kindermann, no bairro Itapuã, também em Vila Velha. No local, o pai relatou que recebia encomendas na residência, e que o filho ia até lá para recolhê-las cerca de três vezes por semana.

“Havia ainda uma encomenda na casa do pai, que o filho não havia ainda recolhido. Os policiais abriram essa encomenda e constataram que eram recipientes e tampas, levando a crer que ali seriam colocadas substâncias anabolizantes. Então, o pai, de livre e espontânea vontade, levou os policiais civis até a casa desse indivíduo”, explicou o delegado.

Materiais diversos

Material encontrado na casa do suspeito de fabricar anabolizantes, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na residência do investigado foram apreendidos frascos, etiquetas de rótulos, comprimidos, medicamentos diversos, oito celulares, um notebook e equipamentos usados para o preparo das substâncias. Segundo a Polícia Civil, o laboratório funcionava há pelo menos um ano, com estrutura para manipulação, envase e rotulagem das substâncias. Algumas já estavam prontas para venda, outras ainda seriam embaladas.

De acordo com a polícia, Kindermann já havia sido preso em agosto de 2021, quando foi flagrado em uma agência dos Correios recebendo substâncias anabolizantes. Ele também tem passagem por crime relacionado à Lei Maria da Penha.

O delegado detalhou que o investigado é lutador de boxe chinês e kickboxing. Ele tentou impedir a entrada dos policiais, posicionando-se na escada que dava acesso ao segundo andar da residência, e também fez menção de iniciar uma transmissão ao vivo em rede social durante a chegada da equipe da DRCC.

O homem foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em prisão preventiva. “O suspeito tem um porte avantajado e ofereceu resistência para os policiais civis. Mesmo respondendo a um processo criminal praticamente pelos mesmos fatos, ele continuou na prática criminosa”, disse o delegado.

O investigado foi autuado pelos crimes previstos nos artigos 273 (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais), 132 (por colocar a vida ou a saúde de alguém em risco) e 329 (resistência), todos do Código Penal Brasileiro.

