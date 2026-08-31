Homem invade casa da ex, queima roupas e causa destruição em Vitória

Um vigilante de 26 anos foi preso após agredir a ex-namorada, invadir a casa dela e queimar roupas e documentos, em Vitória, na noite de sexta-feira (28). Segundo a Guarda Municipal, ele foi localizado cerca de seis horas depois de a vítima procurar a polícia para denunciar as agressões. O bairro onde o caso aconteceu e o nome do suspeito não foram divulgados para preservar a mulher.
Conforme a corporação, por volta das 21h, a vítima acionou o Ciodes (190) e informou que o ex-namorado havia arrombado a porta da residência e revirado o imóvel. Antes disso, por volta das 15h de sexta-feira, a mulher já havia procurado uma delegacia para denunciar agressões que, segundo o relato dela, ocorreram na noite anterior.
Quando os guardas chegaram à residência, o homem já havia deixado o local. Dentro da casa, os agentes encontraram objetos destruídos, além de roupas e documentos queimados. Segundo o inspetor Prevedello, da Guarda de Vitória, a mulher estava assustada.
“Quando chegamos ao local, a vítima não tinha sequer roupas para vestir, pois o criminoso havia queimado todas. A cena era angustiante, pois a casa estava destruída, documentos queimados, objetos destruídos dentro de casa, além das marcas da agressão física anterior na vítima”, relatou o inspetor.
“Toda a situação foi motivada por ciúmes. São absurdos que não conseguimos assimilar mesmo atuando nesse tipo de situação há anos”, afirmou o inspetor.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violação de domicílio qualificada e dano ao patrimônio, no contexto da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.