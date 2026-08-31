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Violência doméstica

Homem invade casa da ex, queima roupas e causa destruição em Vitória

Vítima relatou ter sido agredida e sofreu fratura no pé; vigilante de 26 anos foi preso após buscas da Guarda Municipal

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 16:18

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

31 ago 2026 às 16:18

Um vigilante de 26 anos foi preso após agredir a ex-namorada, invadir a casa dela e queimar roupas e documentos, em Vitória, na noite de sexta-feira (28). Segundo a Guarda Municipal, ele foi localizado cerca de seis horas depois de a vítima procurar a polícia para denunciar as agressões. O bairro onde o caso aconteceu e o nome do suspeito não foram divulgados para preservar a mulher.


Conforme a corporação, por volta das 21h, a vítima acionou o Ciodes (190) e informou que o ex-namorado havia arrombado a porta da residência e revirado o imóvel. Antes disso, por volta das 15h de sexta-feira, a mulher já havia procurado uma delegacia para denunciar agressões que, segundo o relato dela, ocorreram na noite anterior.


Quando os guardas chegaram à residência, o homem já havia deixado o local.  Dentro da casa, os agentes encontraram objetos destruídos, além de roupas e documentos queimados. Segundo o inspetor Prevedello, da Guarda de Vitória, a mulher estava assustada. 


“Quando chegamos ao local, a vítima não tinha sequer roupas para vestir, pois o criminoso havia queimado todas. A cena era angustiante, pois a casa estava destruída, documentos queimados, objetos destruídos dentro de casa, além das marcas da agressão física anterior na vítima”, relatou o inspetor.


De acordo com a Guarda Municipal, a vítima relatou na delegacia que o ex-namorado tentou asfixiá-la, deu tapas e quebrou uma televisão. Ao jogar o aparelho no chão, ele teria atingido um dos pés da mulher. 

A vítima procurou uma unidade de saúde, onde foi constatada uma fratura no pé. Após registrar a ocorrência, a mulher foi encaminhada para exames de corpo de delito. 

O suspeito foi localizado após buscas nas proximidades. Segundo o inspetor Prevedello, ao ser abordado pelos guardas, o homem admitiu ter quebrado e queimado objetos da residência, mas alegou que também havia participado da compra dos bens.

“Toda a situação foi motivada por ciúmes. São absurdos que não conseguimos assimilar mesmo atuando nesse tipo de situação há anos”, afirmou o inspetor.


Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violação de domicílio qualificada e dano ao patrimônio, no contexto da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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